Pablo Fornals: "Siempre estaré orgulloso de ser un canterano del Málaga CF"

El partido que enfrentará este sábado en La Rosaleda a Málaga CF y Real Betis tiene varios alicientes. Entre ellos, la vuelta de varios exmalaguistas, como Isco Alarcón o Manuel Pellegrini. Pero no serán los únicos con pasado malagueño que formen parte de la expedición del club verdiblanco y es que Pablo Fornals también volverá a la que fue su casa durante cinco años.

Su pasado en Martiricos

En una entrevista para el medio BeSoccer, Pablo Fornals ha recordado su experiencia como jugador del Málaga CF. El castellonense recaló en La Academia en el año 2012 y llegó a jugar 63 partidos con la camiseta del primer equipo, antes de abandonar la entidad de Martiricos en el verano de 2017: "Estoy muy contento de poder volver a La Rosaleda después de tantos años. Espero que el míster me dé algún minuto. Entiendo a la afición, obviamente. Las aficiones son soberanas y más con lo que pasa en su casa".

Y es que su salida es recordada con bastante recelo por la afición blanquiazul. El jugador salió por la puerta de atrás, sin una rueda de prensa ni una carta de despedida, algo que molestó bastante al malaguismo, que veía marchar de la noche a la mañana a una de las mayores promesas surgidas de las categorías inferiores en los últimos años.

Visita a La Rosaleda

La visita del Betis a Málaga con motivo del XXXV Trofeo Costa del Sol será una nueva oportunidad para Fornals de volver a enfrentarse al club dónde se formó y con el que dio sus primeros pasos como profesional, algo que recuerda con mucho cariño: "Pase lo que pase, los años que pasen o los equipos en los que juegue o deje de jugar, siempre estaré orgulloso de decir que salí de la cantera del Málaga. Aquí hay un boquerón más", sentenciaba el jugador del club verdiblanco.

Día de reencuentros y mucho fútbol el que se vivirá mañana en La Rosaleda, que se prepara ya para albergar el primer encuentro como local del Málaga 25/26.