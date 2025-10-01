El Oviedo cumple con su papel de favorito en el derbi: decide Lois ante el Sporting de Alba Fuertes

El Oviedo cumplió con su condición de favorito en el derbi regional del fútbol femenino de la Copa de la Reina, disputado en Mareo. Las azules lo hicieron por la mínima ante un rocoso Sporting sostenido por Alba Fuertes, su portera. Mantuvo vivo a su equipo hasta el descanso. Después, Lois resolvió con acierto una acción a balón parado para cerrar el partido y dar a las carbayonas el pase a la siguiente ronda.

Real Sporting 0 1 Real Oviedo 0-1, min. 48: Lois. Alineación Real Sporting Alba Fuertes; Sofía, Andreu, Rosa, Natalia; Ana, Sandra, Ainhoa, Ari; Sarita; y De Diego. CAMBIOS Nuri Cueto por De Diego, min. 63; Ávila por Ari, min. 63; Arratia por Ana, min. 63; Yaiza por Rosa, min. 63 y Testa por Sandra, min. 77. Alineación Real Oviedo Saray; Auñón, Stephanie, Lois, Andrea; Sheila Elorza, Villadeamigo; Sheila, Laurina, Anina; y Ana de Teresa. CAMBIOS Pascual por Anina, min. 66; Elena Lara por Villadeamigo, min. 74; Hänhel por Sheila, min. 74 y Nerea por Sheila Elorza, min. 88. Elena Brada (C. Asturiano). Amonestó a las rojiblancas Nuri Cueto y Yaiza. Campo 1 de Mareo: Unas 650 personas.

El inicio fue el esperado, con un Oviedo mandón, ajustándose a la condición de equipo de superior categoría (milita este año en Primera Federación, una división por encima de su rival) y un Sporting a la búsqueda del contragolpe. Después de un primer cuarto de hora de tanteo, con las azules adueñándose del balón, la primera ocasión llegó superados los veinte minutos. Un centro pasado al segundo palo terminó con Ana de Teresa cazando en área pequeña lo que parecía el primero. Se hizo grande Alba Fuertes, guardameta rojiblanca recién citada para la Copa Mundial sub-17. Con la bota derecha adivinó las intenciones para neutralizar el ataque azul.

Volvió a intentarlo el Oviedo con un testarazo de Villadeamigo a la salida de un córner. Volvió a responder, atenta, Alba Fuertes, la gran protagonista de la primera parte. Si antes fue la portera, a la tercera fue la madera la que frenó el dominio carbayón. El larguero escupió el siguiente acercamiento visitante, tras un gran disparo con la diestra de Laurina. Al Sporting se le estaba poniendo cuesta arriba el final del primer tiempo. Salieron vivas las de Sergio Nieto.

La segunda parte dio al Oviedo lo que se resistió antes. El tanto azul llegó a balón parado, tras una falta rematada por Lois, central incorporada al ataque, en el primer acercamiento de las de Andrea Suárez. El gol obligó a dar un paso más al Sporting, con Ari rematando demasiado cruzado el ataque más limpio de las rojiblancas en lo que iba de partido. Quedaba algo más de media hora por delante.

El primero en mover el banquillo fue Sergio Nieto con cuatro cambios de una tacada. Oxígeno y piernas para atacar la espalda rival. Lo intentaron las rojiblancas, sin inquietar a Saray, guardameta carbayona. Fueron minutos en los que el Oviedo enfrió el partido, con posesiones largas, minimizando errores. No alcanzó para más los arreones del Sporting ante un ordenado y serio Oviedo. Siguen adelante las de Andrea Suárez, mientras las gijonesas suman la primera derrota de la temporada en un derbi decidido por detalles.

Vía: La Nueva España