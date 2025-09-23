El ostracismo de la promesa de la cantera del Zaragoza: Pinilla, una joya en el cajón

Tiene 19 años y está llamado a ser uno de los futbolistas del futuro. De esos que entran por los ojos y adquieren de inmediato el valor de una piedra preciosa. Una joya de esas que suelen salir a base de picar piedra en la cantera. Es Hugo Pinilla, para muchos, uno de los mejores jugadores que ha dado la Ciudad Deportiva en los últimos años que, sin embargo, permanece prácticamente parado, casi inédito, lo que se concibe como un pecado mortal para cualquier jugador joven y más cuando se le señala como uno de los grandes valores de cara a diseñar un futuro mejor que un presente envuelto en desencanto.

Pinilla, capital en el filial cuando ha estado disponible, no juega. Ni en el Deportivo Aragón ni en el primer equipo, con el que entrena siempre. Es fijo en las convocatorias de Gabi pero solo ha participado en 6 de los 540 minutos que se han disputado hasta ahora en las seis jornadas. Lo hizo en casa ante el Valladolid y le dio tiempo para provocar varios gestos de asombro en la grada. Un delicioso taconazo que no encontró destino por poco, un par de controles marca de la casa, conducciones de clase, varias entregas cuidadas y precisas y trabajo en defensa fueron agua bendita para un Zaragoza que no anda sobrado de talento y calidad, dos de las grandes virtudes de un canterano que, sin embargo, no ha vuelto a aparecer por el campo. Algún calentamiento por la banda, pero nada más. Gabi siempre se decantó por otros.

Pinilla no juega en el primer equipo, pero es que, al estar siempre arriba, tampoco lo puede hacer en el segundo, donde no aparece desde el 27 de abril, cuando el Deportivo Aragón derrotó por la mínima al Teruel en la Ciudad Deportiva en la jornada 33 del curso pasado. El gol fue de Pinilla, que, desde entonces, solo ha estado en el campo durante 21 minutos, todos ellos con el primer equipo, ya que a la media docena que tuvo ante el Valladolid se unen los 15 que le dio Gabi en el último encuentro de la pasada campaña, ya sin nada en juego, en Castellón.

Hasta 16 canteranos han debutado con el primer equipo a lo largo de las últimas cuatro temporadas y lo que se lleva de la actual. Pero pocos se quedan y cada verano llegan cantidad de fichajes que les cierran la puerta

El ostracismo de Pinilla se antoja un lujo cuestionable para un club cuya propiedad se cansó de pregonar a los cuatro vientos que la cantera era uno de los pilares básicos sobre los que se sustentaba su proyecto. Pero solo la Ciudad Deportiva está cumpliendo. Y es que hasta 16 canteranos han debutado con el primer equipo a lo largo de las últimas cuatro temporadas y lo que se lleva de la actual. Pero pocos se quedan. La apuesta es efímera y en ocasiones forzada. Como la decisión de hacer hueco a Marcos Cuenca a última hora porque no salió lo que estaba previsto hacer en el mercado estival. O la renovación obligada de Francho acometida desde el club a pesar de no contar con director deportivo para mitigar el mayúsculo enfado de la grada tras la peor temporada de la historia, en una decisión con tintes tan populistas como la de recurrir, en dos ocasiones, a Guti. Mientras, el primer equipo se llena cada año de una ingente cantidad de fichajes (12 esta vez) de futbolistas que, en numerosos casos, cierran la puerta a una cantera de la que, de repente y desde Ghana, brota Saidu, cuya compra en propiedad sigue sin cerrarse.

En poco más de un año, hasta nueve canteranos se han marchado de casa. Francés, Azón, Marc Aguado, Nieto, Liso, Clemente, Luna, Cortés y Borge se fueron para buscar en otro lado un futuro que ahora mira a Pinilla.

