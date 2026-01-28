Así es la oscura realidad del futbolista en la hermética Corea del Norte: "Sería vergonzoso que mostrara dolor"

El fútbol es el deporte más popular del mundo, con más de 1.000 millones de practicantes según la web de referencia, World Atlas. Sin embargo, existe un país que es un rara avis y que funciona a un ritmo completamente distinto del resto de la sociedad occidental, aunque quizás este no sea el adjetivo adecuado.

Lo que está claro es que la realidad de Corea del Norte es distinta a la de sus vecinos, como Corea del Sur, Japón o China, y que su sociedad es completamente hermética y baila al son que marca su líder máximo, Kim Jong-un.

Así lo ha revelado el periodista especializado en política y escritor, Roger Mateos, en su participación en el pódcast 'Brazalete Negro': "¿Hay que imaginarse al futbolista norcoreano como el proletario y prácticamente, como un soldado en pantalón corto?", le preguntan, a lo que responde claro y raso, "absolutamente".

Mateos comenta que "el futbolista no deja de ser una tuerca más de todo el mecanismo estatal" y "debe regirse por los mismos valores que cualquier ciudadano". Estos son "adoración al líder y, en cuanto a actitud personal, el futbolista debe demostrar esfuerzo, sacrificio, lucha, humildad... nada de individualismos, cero postureo", añade.

La mentalidad comunista en el país asiático hace que no exista ningún tipo de privilegio para el futbolista, como si que existen en el resto del planeta gracias a sus ingresos y fama. De hecho, para el régimen el deportista no es más que un peón más, igual que un minero o un campesino: "Que se sacrifique por la patria como un soldado frente a una invasión de una potencia extranjera", revela que se les pide.

El primer norcoreano que jugó en Europa

Aunque parezca extraño dada la mentalidad del país, lo cierto es que ha habido diversos futbolistas que han sido capaces de salir de Corea del Norte para jugar en Europa. El caso más reciente es el de Kwang Song Han, nacido en la capital Pyongyang, que llegó a militar en las categorías inferiores de la Juventus, entre 2019 y 2020, así como en otros clubes italianos.

El primero en dar el salto fue Yong-jo Hong, aunque nunca llegó a ningún club de renombre como su antecesor, jugó en Serbia para el Bezanija. Según relata Mateos, reflejaba a la perfección la mentalidad norcoreana: "El chico tenía unas molestias físicas y en unos días jugaban contra el Partizan de Belgrado. Lo llevaron al fisio, que era un tipo salvaje porque te retorcía las articulaciones y los jugadores chillaban de dolor", recuperaba la historia.

Mientras que la mayoría de futbolistas no aguantaban más de cinco minutos con el especialista, Hong se mantuvo estoico durante 45 minutos "de tortura", ya que "le apodaban 'el rompehuesos'", añade acerca de una anécdota que le explicó el propio expresidente del club serbio: "Para mí sería un deshonor, sería vergonzoso que mostrara dolor porque interpretaríais que los de mi nación somos débiles", reveló más tarde el futbolista.

Los mundiales de Corea del Norte

Pese al hermetismo, Corea del Norte ha participado en el Mundial de la FIFA en las ediciones de 1966, en Inglaterra, y en 2010, en Sudáfrica. De hecho, en su primera participación se colaron hasta los cuartos de final y terminaron con el recorrido de ni más ni menos que Italia, convirtiéndose en el primer país asiático en llegar tan lejos.

Mateos comentaba que la presión por aquel entonces era extrema: "Antes de ir les recibió el gran líder, Kim Il-sung, en su palacio. Les dio un consejo que repetirían para demostrar que gracias a él consiguieron sacar lo mejor de ellos, 'para triunfar tenéis que correr rápido y chutar con precisión'", comenta el experto.

Remata recordando los "deberes" que les puso el líder, que les pidió que ganaran "uno o dos partidos". Aunque finalmente saldaron su participación con una gran actuación, la realidad parecía mucho menos sencilla en un primer momento porque les tocó en el mismo grupo que la Unión Soviética, Italia y Chile.

El periplo terminó en la primera fase eliminatoria en la que se enfrentaron a la Portugal de Eusébio y perdieron por un digno 5 a 3. De hecho, la 'pantera negra' anotó cuatro de los cinco tantos de su nación. Ya en 2010 la participación se quedó en la fase de grupos, donde no consiguieron puntuar en sus partidos contra Brasil, Costa de Marfil y, nuevamente, Portugal.