Óscar Pinchi continuará su carrera en el Volos griego
RAC
A Coruña
El canterano Óscar Pinchi continuará su carrera en el Volos de la Superliga Griega. El coruñés, tras despuntar en Segunda en equipos como Extremadura, Fuenlabrada, Mirandés, Las Palmas o Racing de Ferrol, deja el fútbol turco en el que estuvo en los últimos años y se compromete con el conjunto heleno a sus 29 años. Pinchi llegó a debutar con el primer del Dépor tanto en Liga como en Copa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fichaje de Hansi Flick para completar el Barça
- Las dos caras de Araujo ante el Mallorca
- Mensaje' de Flick a Casadó
- Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil
- El Getafe, golpeado por las inscripciones: 'He tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras
- Lo que no se vio del Mallorca - Barça: Lamine 'se picó', la trifulca con Raphinha y un factor insoportable
- El audio del VAR tras la polémica del Mallorca-Barça
- Se calienta la salida de Iñaki Peña del Barça