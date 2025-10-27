Óscar López, pretendido por la Primera Federación

Óscar López (Cerdanyola del Vallés, 1980) fue el último entrenador de Lamine Yamal o Pau Cubarsí en su etapa formativa en el FC Barcelona. El pasado mes de junio de 2024 puso fin a una condecorada etapa de siete años en los banquillos del fútbol base del club azulgrana, habiendo dirigido durante las últimas tres temporadas al Juvenil A y conquistado un doblete - Liga División de Honor Juvenil y Youth League - en la 2021/22 o el título de Liga en la 22/23.

El exfutbolista de Barça, Lazio, Real Betis o Go Ahead Eagles - su último club - se encuentra desde entonces sin equipo y con la ilusión de dar el salto al fútbol profesional. Colgó las botas en 2012 y se inició en los banquillos de la mano de clubes como el Cerdanyola del Vallés o el CF Badalona para más tarde regresar a La Masia y formar a futbolistas que ahora militan en el primer equipo azulgrana - como son los casos de Lamine Yamal, Marc Casadó, Gavi, Cubarsí, Fermín o Balde - o que visten las camisetas de clubes de primer nivel en Europa, como los Marc Guiu, Arnau Tenas, Nico González, Ilaix Moriba o Óscar Mingueza.

Reveló a SPORT el pasado mes de junio que "este año me he podido formar más para iniciar una nueva etapa en el fútbol profesional. Ser entrenador es vocacional y lo necesito en el día a día". Pues su destino podría estar en un banquillo de Primera Federación, como podrían ser los casos de Eldense o Atlético Baleares.

Un formador de primer nivel y un profesional que aguarda su turno para asumir un nuevo reto en su carrera en los banquillos.