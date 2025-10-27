FÚTBOL
Óscar López, pretendido por la Primera Federación
El extécnico del Juvenil A del Barça está listo para dar el salto a un banquillo del fútbol profesional
Óscar López (Cerdanyola del Vallés, 1980) fue el último entrenador de Lamine Yamal o Pau Cubarsí en su etapa formativa en el FC Barcelona. El pasado mes de junio de 2024 puso fin a una condecorada etapa de siete años en los banquillos del fútbol base del club azulgrana, habiendo dirigido durante las últimas tres temporadas al Juvenil A y conquistado un doblete - Liga División de Honor Juvenil y Youth League - en la 2021/22 o el título de Liga en la 22/23.
El exfutbolista de Barça, Lazio, Real Betis o Go Ahead Eagles - su último club - se encuentra desde entonces sin equipo y con la ilusión de dar el salto al fútbol profesional. Colgó las botas en 2012 y se inició en los banquillos de la mano de clubes como el Cerdanyola del Vallés o el CF Badalona para más tarde regresar a La Masia y formar a futbolistas que ahora militan en el primer equipo azulgrana - como son los casos de Lamine Yamal, Marc Casadó, Gavi, Cubarsí, Fermín o Balde - o que visten las camisetas de clubes de primer nivel en Europa, como los Marc Guiu, Arnau Tenas, Nico González, Ilaix Moriba o Óscar Mingueza.
Reveló a SPORT el pasado mes de junio que "este año me he podido formar más para iniciar una nueva etapa en el fútbol profesional. Ser entrenador es vocacional y lo necesito en el día a día". Pues su destino podría estar en un banquillo de Primera Federación, como podrían ser los casos de Eldense o Atlético Baleares.
Un formador de primer nivel y un profesional que aguarda su turno para asumir un nuevo reto en su carrera en los banquillos.
- Real Madrid - FC Barcelona, hoy en directo: resultados y última hora del Clásico de LaLiga, en vivo
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Barça
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Las dos piezas que 'bailan' en el once de Flick para el clásico
- El 'festival' de Soto Grado en el acta del Clásico: 10 amarillas y dos rojas
- Lo que no se vio en el Clásico: Problemón con Lamine, el show de Vini, la cabina de Flick...
- Carvajal encendió la chispa de la tangana final del clásico
- El 1x1 del Barça contra el Madrid