Óscar Fernández: “Todos quieren ser Messi, Cristiano o Lamine, pero yo estoy muy agradecido al fracaso”

Racing, Alcorcón, Fuenlabrada, Barakaldo, UE Santa Coloma o Marino de Luanco. Pero la escritura se convirtió en la mejor aliada de Óscar Fernández. Sonará a tópico pero, el fútbol, como todo en la vida, ni es blanco ni es negro, sino una escala de grises. Nadie te dice todo aquello que debes sacrificar si quieres cumplir tu sueño y llegar a la élite.

'Vida y fútbol: la importancia de aprender a fracasar' - su primer libro - lo escribió en secreto, pues tenía claro qué y cómo lo iba a relatar. Pero tenía la necesidad de seguir hablando de sus sentimientos. De la salud mental. Pero con mayor valentía. Y así, salió a la luz 'Detrás del miedo, justo ahí, está la felicidad', su segunda - pero no última - obra.

Dices estar orgulloso de tu vida. Llegar hasta este punto no es nada fácil. ¿Cómo fue el proceso?

Me gusta mucho esa pregunta. Creo que en la vida es muy importante fracasar. Pasar malos momentos. No nos educan muchas veces para eso, sino que nos pintan que todo tiene que ser un camino de rosas. Y no estamos preparados para fracasar, para caernos. Creo que es muy necesario, porque luego valoras todo mucho más. Dar un paseo por la playa con tu pareja, ir a comer a casa de mi abuela... soy feliz con esas cosas simples de la vida.

Escribes con mucha valentía. Nadie te avisa de todos los sacrificios que debes hacer para cumplir tu sueño de ser futbolista profesional.

Desde luego. Yo estaba en casa, en Santander. Cuando te vas a vivir fuera de casa, en este caso me fui a Madrid, que me fichó el Alcorcón de Segunda, empiezas a ver la realidad del fútbol. Un mundo muy difícil. Ser futbolista es muy difícil. Y llegar a Primera muchísimo más. No te lo cuenta nadie. El mundo del fútbol es muy egoísta, solo te miran por rendimiento. No hay nada de amor... somos personas y tenemos sentimientos. Es muy difícil gestionar tus emociones, porque no siempre se puede estar bien, por eso es muy importante la salud mental. Tener psicólogos con quien hablar, refugiarte en tu familia o tu pareja. Ves partidos de infantiles o cadetes y todos quieren ser Messi, Cristiano o Lamine Yamal, pero llegan a debutar uno de cada 3000 o 4000. Yo no estaba preparado para lo que me vino, gracias a eso he madurado, soy una persona diferente, estoy muy agradecido al fracaso.

Óscar Fernández, durante su etapa en el Logroñés / Óscar Fernández

La salud mental dejó de ser un tabú. Se recurre cada vez más a profesionales.

Eso me alegra un montón. Todo el mundo debería charlar con un experto para solucionar sus problemas. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y no sabemos qué hay en nuestra cabeza. Y todo está en nuestra cabeza.

Son muchos los que dan el salto siendo muy jóvenes. En el Barça, Lamine y Cubarsí debieron alcanzar la madurez antes de tiempo.

Es muy difícil que te den la oportunidad. La han aprovechado muy bien y ahí se ha visto que son de los mejores jugadores del mundo. Y al final te metes en la rueda del primer equipo, donde tienes prácticamente todo a tu disposición: psicólogo, entrenador personal, nutricionista... y además tienes ese don o calidad para poder destacar. Muy contento de que en España sigan saliendo este tipo de futbolistas.

El fútbol no tiene memoria. Dices no entender que en un deporte colectivo no se te reconozca el trabajo cuando pierdes. ¿Cambiará esta perspectiva algún día?

Ojalá. Ojalá el fútbol pueda tener memoria. A día de hoy creo que no. El mundo del fútbol es un mundo de tiburones - que digo yo -, si rindes, eres muy bueno. Y si rindes mal, no hay ese amor que yo creo que es muy importante para mantener a ese jugador. Cada vez hay menos paciencia. Se necesita un proceso, muchas veces son egoístas, porque si no rindes, pues ya vendrá otro.

Óscar Fernández atendió a SPORT para charlar sobre su segundo libro, 'Detrás del miedo, justo ahí, está la felicidad' / Óscar Fernández

Insistes en la idea de sacar al niño que llevas dentro. A los futbolistas les cuesta fluir con la presión.

Se ve un fútbol automatizado. Pasar, moverse, ocupar este espacio, ocupar el otro. Cada vez hay menos jugadores que busquen ese uno contra uno, que driblen, que regateen, que se atrevan a hacer cosas. En la época, por ejemplo, de Ronaldinho, tú pagabas una entrada para ver a esos jugadores. Se debería mantener el niño que eres, el que se atrevía en el patio del colegio. Si te la quitaban, no pasaba nada. Es lo bonito del fútbol. Hay muchos partidos en los que te aburres. No ves nada nuevo.

Resaltas la importancia de rodearte bien. Y en el fútbol es clave…

Tener la cabeza bien amueblada, gracias a las compañías que puedas tener, es fundamental en la vida. Yo hablo de mi ejemplo, no voy a generalizar porque cada uno tiene sus vivencias. Tengo la suerte de que tengo mis amigos desde que tengo tres años, tengo a mi familia unida. Cuando estás en casa, no ves la realidad de este deporte. Cuando te vas fuera, y yo que soy un poco sentimental y muy familiar, sí que se nota esa falta de las personas a las que quieres. Yo no estaba acostumbrado y esa soledad se sufre.

Óscar Fernández: “Todos quieren ser Messi, Cristiano o Lamine... yo estoy muy agradecido al fracaso” / SPORT

¿Qué significa para ti dejar tu legado con tus dos libros?

Habrá más. El legado para mí es lo que tú puedas aportar al mundo. Todos nos vamos a morir, es una realidad y lo tenemos que aceptar. Nos pensamos muchas veces que vamos a morirnos con 90 años cuando ya seamos viejitos en la cama y no es así. Nunca sabes hasta dónde podemos llegar y yo por eso disfruto cada día e intento valorar los pequeños detalles. Al principio del libro lo digo: tuve una charla con Ben, un chico que me decía, ‘Óscar, tu alma va a estar ahí, tu cuerpo se va a morir, pero en 200 años tu libro lo puede leer alguien y le puedes ayudar’. Y eso para mí es increíble.

La última. El libro empieza con esta frase: “Nada duele más que llegar al final de tu vida sin haberlo intentado”. ¿De dónde nace?

Nace de que ves que el 90% de la población sigue, por así decirlo y ser un poco claro, al rebaño. Haces lo que te han dicho toda tu vida que tienes que hacer, trabajas de lo que te dicen que tienes que trabajar y vives la vida que otros han pensado para ti. No la vida que tú quieres. ¿Cuántas personas viven frustradas porque no hacen lo que les gusta o están en un trabajo porque hay que ganar dinero y no se paran a pensar o qué quieren de verdad en su vida? ¿Qué me gusta? ¿A qué me quiero dedicar? Yo leí un libro, ‘El monje que vendió su Ferrari’, que siempre le recomiendo porque explica que un chico que era abogado, tenía mucho dinero y muchos contactos, pero no era feliz. Nada es para siempre y merece la pena luchar por lo que a uno le gusta. No es fácil, hay que tener paciencia, pero hay que disfrutar del proceso. Todo llega.