Osasuna estrena el año ejercitándose en Tajonar
Aimar Oroz y Asier Osambela se han reincorporado al trabajo con el grupo. Por su parte, Sheraldo Becker no se ha ejercitado debido a un proceso vírico.
El Club Atlético Osasuna ha comenzado el 2026 ejercitándose en Tajonar, a dos días del encuentro contra el Athletic Club en El Sadar.
La sesión ha constado de ejercicios de activación, balón parado y, posteriormente, como es habitual a dos días del partido, el equipo ha trabajado con menor carga de trabajo.
Enzo Boyomo continúa concentrado con Camerún disputando la Copa África e Iker Benito ha proseguido con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.
Mañana, el equipo llevará a cabo el último entrenamiento antes de disputar el sábado el primer partido del año ante el Athletic Club (El Sadar, 16:15 horas). Al término de la sesión, Alessio Lisci comparecerá en rueda de prensa.
