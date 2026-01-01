Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Osasuna estrena el año ejercitándose en Tajonar

Aimar Oroz y Asier Osambela se han reincorporado al trabajo con el grupo. Por su parte, Sheraldo Becker no se ha ejercitado debido a un proceso vírico.

Ante Budimir of CA Osasuna celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Deportivo Alaves at El Sadar on December 20, 2025, in Pamplona, Spain. AFP7 20/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CA Osasuna v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports;

SPORT.es

El Club Atlético Osasuna ha comenzado el 2026 ejercitándose en Tajonar, a dos días del encuentro contra el Athletic Club en El Sadar.

La sesión ha constado de ejercicios de activación, balón parado y, posteriormente, como es habitual a dos días del partido, el equipo ha trabajado con menor carga de trabajo.

Aimar Oroz y Asier Osambela se han reincorporado al trabajo con el grupo. Por su parte, Sheraldo Becker no se ha ejercitado debido a un proceso vírico.

Enzo Boyomo continúa concentrado con Camerún disputando la Copa África e Iker Benito ha proseguido con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.

Mañana, el equipo llevará a cabo el último entrenamiento antes de disputar el sábado el primer partido del año ante el Athletic Club (El Sadar, 16:15 horas). Al término de la sesión, Alessio Lisci comparecerá en rueda de prensa.

