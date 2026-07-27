Osasuna ata a Dubasin hasta 2030 por cuatro millones de euros

Osasuna ha cerrado el fichaje de Jonathan Dubasin, atacante procedente del Sporting de Gijón, que llega tras firmar 17 goles la pasada temporada y se compromete hasta 2030 a cambio de 4 millones de euros. De esta manera, el club de LaLiga ya tiene a su gran apuesta para reforzar el ataque. El conjunto rojillo ha hecho oficial a través de sus medios el fichaje del futbolista, tras cerrar una de las operaciones más importantes del verano.

La entidad navarra pagará cuatro millones de euros fijos por el extremo ilerdense, una cantidad a la que podrán sumarse variables ligadas a la permanencia en Primera División. El futbolista firma hasta junio de 2030 y tendrá una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Un extremo derecho con pegada

A sus 25 años, Dubasin aterriza en El Sadar después de firmar la mejor temporada de su carrera. El atacante anotó 17 goles y repartió cuatro asistencias con el Sporting, confirmándose como uno de los jugadores más desequilibrantes de Segunda División. Su velocidad, movilidad y polivalencia le permiten actuar en cualquiera de las posiciones del frente ofensivo, un perfil que encaja con la idea de juego de Luis Miguel Ramis.

Formado en La Seu d'Urgell, el nuevo jugador rojillo pasó por las categorías inferiores del Andorra, Atlètic Segre y Girona antes de iniciar un recorrido que le llevó por Figueres, Costa Brava, Logroñés, Albacete, Basilea, Oviedo y Sporting. Ahora da el salto a Primera División de la mano de Osasuna, donde reforzará el extremo derecho y ampliará las opciones ofensivas del técnico rojillo, para tratar de acercar a su nuevo equipo a los objetivos de la campaña.

Dubasin se incorporará junto al resto de sus compañeros esta misma tarde a la concentración de pretemporada que el equipo realiza en Norwich, Inglaterra, mientras que su presentación oficial tendrá lugar a la vuelta del stage, antes del arranque de una competición liguera en la que los rojillos tratarán de sufrir menos que el pasado curso para lograr la permanencia.