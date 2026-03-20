La original forma de anunciar la convocatoria: "Me voy a Madrid, gorda"

Nuevo parón de selecciones. España se verá las caras contra Serbia y Egipto después de que se suspendiera La Finalísima ante Argentina, tras no lograr un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para reprogramar el partido. La UEFA tomó está decisión, ya que la consideraba la mejor de todas.

Como ya es habitual, la Federación Española de Fútbol ha decidido innovar en su forma de anunciar a los convocados para estos dos próximos partidos. En esta ocasión, han contado con la colaboración del popular creador de contenido Jero Freixas y su pareja, Josefina de Cabo, quienes han creado un video introductorio. Posteriormente, el seleccionador Luis de la Fuente fue el encargado de dar a conocer la lista de jugadores, entre los que destaca la inclusión de Joan García.

El vídeo empieza diciendo Josefina: "¿Cuándo volvés de España vos?", lo que contesta Jero: "El 28", aunque en teoría volvía el 27, pero "surgió un inconveniente: el España-Serbia". "Ah, mirá qué inconveniente", dice ella, con cara de pocos amigos.

"Un lindo inconveniente, sí. Bueno, mi vida, justo estoy en España y juego en España-Serbia, ¿qué voy a hacer?", a lo que de Josefina no dudó en decir: "Volver a casa con tu familia?.

En ese instante, le recordó: "¿Con mi familia voy a estar todo el Mundial? ¿Te acordás que no puedo ir? Un drama. Mi vida últimamente es un drama. No puedo ir al Mundial. Se suspendió Argentina-España. Mis amigos se están pasando al pádel".

La mujer del creador de contenido cargó contra él: "¿Qué tiene que ver? No me das nada de pena". Ahí, Freixas revela que pretende que lo invite Luis de La Fuente: "Tengo su teléfono". Ella explotó: "No me parece bien que lo llames. No, gordo, No seas desubicado".

En el vídeo, se le puede ver cómo lo llama y habla con él: "Quería saber si en una de esas me podía conseguir un lugarcito en el estadio. No tiene que ser en el banco de suplentes, al lado suyo. En cualquier lugar. En cualquier lugar yo quiero ver fútbol. Un abrazo. Perdón por la molestia".

El seleccionador español confirma que "cuenta con esa entrada. Mira, no, entrada no. Con entradas para ti y todos tus amigos. Aunque te hubiera gustado ver otro partido, pero seguro que este va a ser un auténtico partidazo también".

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Por último, Freixas desvela: "Me respondió Luis de la Fuente. Me voy a Madrid, gorda".