Oportunidad para Marc Bernal con Catalunya

Marc Bernal ha entrado a la convocatoria de Catalunya para disputar el partido amistoso contra Palestina del próximo martes 18 de noviembre. El centrocampista del FC Barcelona tendrá la oportunidad de seguir cogiendo ritmo de competición tras disputar apenas media hora de juego en cinco partidos con el equipo culé desde su regreso.

Al jugador le irá muy bien que pueda disputar minutos de calidad con la selección catalana para reencontrar sensaciones y, poco a poco, ir acercándose a la versión vista antes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda. En ese sentido, SPORT ya avanzó que el pacto con el combinado nacional consiste en que Bernal pueda disputar los primeros 45 minutos del partido.

En selección de Gerard López, tan solo entró Bernal como jugador azulgrana. "Desde hace semanas tuve los primeros contactos con los jugadores del Barça, la última vez que hablé con ellos fue tras el partido de Brujas, pero Eric Garcia y Casadó se cayeron por lesión. Ambos harán tratamientos para estar mejor durante este parón", explicó el seleccionador catalán. Además, admitió que "el Barça no ha dado permiso a Gerard Martín y Balde por diferentes circunstancias".

Sobre el caso de Marc Bernal, Gerard López apuntó que "es una forma de darle un empuje y un premio en la parte final de su recuperación y en el inicio del ritmo competitivo". "Es debutante. Tuvo una desgracia en forma de lesión, pero sabemos como subía y la sensación de que es un jugador asentado en el primer equipo. Tiene mucha competencia y un partido como este le ayudará", agregó.

La lista está compuesta por jugadores de Primera División, así como futbolistas de otras categorías como Segunda División o Primera y Segunda Federación. A este respecto, Gerard López contará con cuatro jugadores del Espanyol (Terrats, Fortuño, Jofre y Antoniu Roca) y tres futbolistas del Girona (Joel Roca, Arnau Martínez y Àlex Moreno).

Preguntado por ver a Lamine Yamal jugando con Catalunya, Gerard López confesó que "es complicado, pero ojalá algún día se abra esta puerta". "Es nacido en Catalunya y ha jugado en las inferiores catalanas. El se siente catalán, siempre lo ha dicho, ojalá algún día poder contar con él. Con Lamine llenaríamos el Camp Nou, Montjuic o cualquier estado", apostilló.

Lista de Catalunya