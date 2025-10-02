La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Ostras y nuggets de pollo

El Real Oviedo puede presumir de tener como cerrojo, como último hombre en su retaguardia, al portero de moda. Los números señalan que Aarón Escandell, uno de los héroes de la victoria azul en Mestalla, que ha servido para calmar las aguas, es el meta que más y mejor para de las cinco principales ligas de Europa. O lo que viene siendo lo mismo, las cinco mejores competiciones del planeta. De Yorkshire a Lampedusa, y de Vigo a Görlitz, no hay guardameta como Escandell.

De ahí, entre otras cosas, sus lágrimas tras acabar el partido en Valencia, donde detuvo un penalti que fue decisivo para el triunfo de los carbayones. Seguro que Paunovic estará contento de tener a un jugador bajo palos que cumple con nota aquello que exigía Di Stéfano a los porteros: "No te pido que atajes las que van dentro, pero por lo menos no te metas las que vayan fuera". Pero seguro que al serbio le gustaría que se hablara menos de Escandell, ya que su estrellato es prueba de que al Oviedo le llegan demasiado. Casi mejor que se empiece a hablar de los que juegan del medio hacia arriba, será señal de que el Oviedo va cumpliendo sus objetivos: sumar y sumar hasta llegar a los salvadores 42 puntos.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac se espera con ansiedad la llegada del partido ante el Castellón en lo que antes se llamaba Castalia. Cuando el asunto marcha torcido, las horas pasan despacito, despacito. Por eso, para matar el aburrimiento ya los hay que andan haciendo quinielas sobre quién sería el mejor sustituto del técnico del Sporting, por si a la familia orlegiana le da por adelantar el final de ciclo del vasco. Son, amiguinas y amiguinos, las cosas del directo y del cainita mundo del "fúrgol".

Por lo demás, ahí fuera corren y corren los euros y los litros de buen champán. El negocio es el negocio, y ya hay hasta quien lo hace con las "madres de…". Ojo, si usted quiere cenar con la mamá de Lamine Yamal, de nombre Sheila Ebana, saque de la hucha entre 150 y 800 euros. Los 800 pavos le darán para disfrutar del ágape y la barra libre y tendrá permiso para hacerse una foto con la matriarca del clan. Mientras, el papá se hace vídeos friendo lo que se supone son nuggets de pollo mientras besa a un maniquí que representa a su hijo. Unos caviar y ostras y otros sanísimos rebozados de marca blanca. Con razón Flick anda mosca, que la nutrición ye vital, ¿oyisti, güey?

Vía: La Nueva España