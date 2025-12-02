FAMOSOS
La opinión de Jorge D'Alessandro sobre la llegada de Pep Guardiola al Barça: "Fue como una vacuna"
El exjugador acudió al pódcast de 'El Cafelito de Josep Pedrerol' para compartir algunas anécdotas y ofrecer su punto de vista sobre diversos temas
Jorge D'Alessandro tiene mil historias por contar. El de Buenos Aires fue uno de los porteros más destacados del fútbol español y se convirtió en un auténtico ícono de la UD Salamanca, club con el que disputó la mayor cantidad de partidos en Primera División en toda su historia.
Tras colgar los guantes, inició su carrera en los banquillos, dirigiendo al Atlético de Madrid, Real Betis, UD Salamanca, Rayo Vallecano, Elche y Gimnàstic de Tarragona, entre otros equipos. Como entrenador no cosechó grandes éxitos, pero desde entonces colabora en 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, donde se ha convertido en uno de los tertulianos más destacados del formato de Mega.
Hace unos días, el argentino acudió al pódcast 'El Cafelito de Josep Pedrerol' para compartir algunas anécdotas y ofrecer su punto de vista sobre diversos aspectos futbolísticos.
Uno de los temas que despertó el interés del presentador de 'El Chiringuito' fue que diera su opinión sobre la llegada de Pep Guardiola al banquillo del Barça en 2008. "¿Guardiola cambió la historia del fútbol?", empezó preguntando Pedrerol.
El tertuliano no dudó en contestar que "sí". La principal razón que otorgó es que "Guardiola cambió (el fútbol) porque llegó en un momento que lo necesitaba. Las personas llegan cuando se necesitan. Llegó como una vacuna ante la vulgaridad".
Uno de los grandes aciertos del técnico del Manchester City fue rodearse de los mejores, tanto en su cuerpo técnico como en la plantilla de jugadores, coincidiendo además con la época dorada del Barça: "Tuvo la gente idónea y le sacó partido".
"Aportó mucho y se rodeó de buena gente. Tito era una persona muy equilibrada y le proporcionaba todo lo que reúne, es decir, hacia los guiones", compartió en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'.
Asimismo, reconoció que "Guardiola era un buen manejador de la varita", además tenía "un cuerpo técnico físico inteligentísimo", pero lo más importante es que estaba adaptado al fútbol moderno.
