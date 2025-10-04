La opinión tras la derrota del Real Oviedo: Fin al estado de felicidad

Ya saben, amiguinas y amiguinos, que la felicidad dura muy poco en la casa del pobre, casi como un caramelo a la puerta de un colegio y tal y tal. Que se lo digan al Oviedo, que no pudo ampliar en el Tartiere ante el Levante el estado de felicidad que se había instaurado tras ganar días atrás al Valencia, con remontada incluida, en Mestalla. Los azules no cumplieron y perdieron la final que Paunovic había anunciado en la víspera que se avecinaba. El Oviedín se aferra a la mano que el colegiado les echó a los de Calero en la jugada del primer gol con un posicionamiento manifiestamente mejorable y a la mala suerte en momentos puntuales.

Se espera que esta semana la jugada que acabó con Reina siendo estorbado por el señor colegiado sea una de las que se analicen en el vídeo semanal con el que el Comité Técnico de Árbitros entona el mea culpa desde que se ha llevado a cabo una obrita de chapa y pintura, nada más, en el estamento que tanto le quita el sueño, por ejemplo, al tito Floren y a su televisión. Pero no solo las pifias arbitrales y la escasa fortuna están marcando el destino de los carbayones en las primeras jornadas de su retorno a Primera División. Ante el Levante, no fue suficiente contar con Aarón Escandell. Los de Paunovic siguen negados de cara a puerta. Únicamente llevan cuatro goles en ocho partidos, y dos de ellos fueron los que lograron en Mestalla.

El Toro Viñas, por ejemplo, sigue marchándose a las duchas sin estrenar sus estadísticas goleadoras. Así que a Paunovic y a sus muchachos les queda trabajo de finalización en El Requexón por delante en este nuevo parón de selecciones. Que lo aprovechen bien, que en nada llegará el Espanyol, equipo de moda.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac la cosita está tensa por eso de las cuatro derrotas consecutivas, el ridículo ante el Albacete y la decreciente popularidad de Asier Garitano. El técnico vasco, salvo lesión mediante, se ha cargado a Queipo, protagonista involuntario del fiasco ante los manchegos. Ver veremos si cargarse al canterano será la solución mágica. Ya espera el Castellón. Mal rival para atajar la crisis. Pero el Sporting no está para elegir, ¿oyisti, güey?

