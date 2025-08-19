Las opciones que ofrece el mercado de centrocampistas para el Málaga CF

La lesión de Luismi y su posterior recuperación, que apunta a ser de varios meses, han hecho saltar las alarmas en el Málaga CF. Sergio Pellicer se ha quedado de pronto sin su eje principal, como así reconoció en rueda de prensa, y ahora la dirección deportiva debe decidir si hay que buscar un sustituto hasta el cierre del mercado de fichajes -23.59 horas del 1 de septiembre- o si la solución debe llegar desde casa. No es demasiado amplio el abanico, pero son varias las oportunidades que hay.

Agentes libres

El Málaga CF necesitaría un pivote defensivo, que sirva como conector entre la defensa y el frente de ataque, firme en el corte y con capacidad para sacar el balón jugador. Lo tiene, es Izan Merino, pero el malagueño podría perderse un mes de LaLiga Hypermotion si es convocado por la selección española por el Mundial sub-20 en septiembre. Así que la situación se ha vuelto preocupante a la espera de tener el resultado final de la operación de Luismi.

Álvaro Aguado es una de las opciones que ofrece el mercado de agentes libres. El jiennense ha pasado por el Córdoba, el Real Valladolid, el Numancia, el Fuenlabrada y acabó contrato en junio con el Espanyol. A sus 29 años, estuvo en la órbita del Granada hace solo unos meses. La relación parece haberse enfriado, aunque los nazaríes siguen necesitados de refuerzos, especialmente tras comenzar el curso con derrota.

Una opción más complicada es Mathis Lachuer, otro de esos jugadores altamente revalorizados tras su paso por el Mirandés 24/25 que luchó por el ascenso a Primera. El francés cumple el requisito de ser un jugador libre. Sin embargo, el Real Valladolid es su primera opción. Al menos, para el futbolista porque su agente le ha insistido en esperar por una oferta de la máxima categoría. Parece difícil, pero es una de las opciones.

Un futbolista que cumple con todos los ideales es Omenuke Mfulu, que acaba de rescindir contrato con el Deportivo de La Coruña. Llegó en 2024 a tierras gallegas como fichaje prometedor después de una notable experiencia por Las Palmas. No obstante, el rendimiento del congoleño estuvo muy lejos de las expectativas generadas y el equipo de Antonio Hidalgo se ha reforzado con más piezas en el centro del campo.

Otras opciones a barajar pueden ser Víctor Camarasa -cedido el pasado curso al Eldense con solo 10 partidos-, César de la Hoz -33 años, libre tras jugar con el Real Oviedo-, además de Darko Brasanac, José Campaña o Javi Pérez. En este grupo también podría entrar Manu Molina, al que se le ha relacionado con el Real Zaragoza, pero parece poco probable su regreso después de que el Málaga CF dejara de contar con él para la nueva temporada.

Oportunidades de Primera División

Hasta el 1 de septiembre, son muchas las propuestas que pueden llegar a las oficinas de Martiricos y Primera División es una zona en la que pescar no es inviable. Es una situación complicada porque a nadie le sobra ningún jugador, especialmente con todos los problemas de inscripciones que rodean en estos momentos a LaLiga, pero hay algunos clubes que buscan oportunidades en Segunda División para algunas de sus piezas.

Un nombre que sale de inmediato es el de Unai Vencedor. El centrocampista de 24 años, propiedad del Athletic Club, conoce a la perfección la segunda categoría. Ya estuvo a préstamos en el Eibar y también esta última temporada en el Racing de Santander, donde compartió vestuario con Javi Montero. El equipo vasco acumula una gran cantidad de jugadores en la medular y podría buscarle una nueva cesión a Vencedor antes que sumar minutos en el banquillo.

Otra opción puede ser Diego Méndez, jugador del Rayo Vallecano. El madrileño de 21 años -cumple 22 en pocos días- ha estado en la dinámica del primer equipo durante toda la pretemporada, pero se quedó fuera de la convocatoria en el debut liguero. Ya estuvo en las filas del Eldense durante la segunda mitad de la pasada temporada e Íñigo Pérez busca la misma fórmula. Por lo que es otra opción que puede llegar a la mesa de Loren Juarros.

Una decisión que tomar

Quedan dos semanas hasta el 1 de septiembre y los tiempos son los que son. Primero, Luismi debe someterse a la operación para confirmar el período de baja. Después es el Málaga CF quien debe decidir si el mercado es una necesidad y, a partir de ahí, negociar con los jugadores. Como el extremo, si es que las prioridades no han cambiado, puede ser una elección que la dirección deportiva tome con cautela y sin caer en ninguna prisa.