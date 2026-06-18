Ontiveros, en el punto de mira en Cádiz: "Le ha faltado el respeto a la camiseta y al escudo"

Describir la carrera de Javi Ontiveros como una montaña rusa es quedarse corto. El futbolista marbellí siempre ha estado en el foco, tanto por su buen hacer en el terreno de juego como por sus malos actos dentro y fuera del mismo. En Cádiz apuntaba a ser una pieza clave en las aspiraciones gaditanas de regresar a Primera, pero su rendimiento ha dejado mucho que desar así como su actitud extradeportiva. Su presidente, Manuel Vizcaíno, no lo ha pasado por alto: "No va a volver a ser un jugador porque no quiere".

No es el primero y tampoco parece que vaya a ser el último. Javi Ontiveros vuelve a ser noticia por sus actitudes poco profesionales. Además, lo es tras una temporada que no ha sido nada fácil. Rozando el descenso hasta las últimas jornadas, el equipo se desplumó en la segunda vuelta sumando únicamente 9 puntos. Muchos problemas físicos y extradeportivos contribuyeron a la sangría cadista, algunos de ellos con Ontiveros como protagonista.

Una temporada complicada con estocada final

El canterano del Málaga ha sufrido físicamente durante toda la temporada. Tras ser uno de los puntales en la anterior, disputando 37 partidos en los que anotó 11 goles y dio 6 asistencias, su rendimiento ha caído en picado. Tan solo ha podido participar en 15 encuentros, seis de ellos como titular y menos de 650 minutos en total, pudiendo aportar un tanto y un pase de gol. La temporada se terminó pronto para él, al verse obligado a pasar por quirófano a principios de abril para solucionar una lesión en el talón que llevaba arrastrando desde la pasada temporada.

En las últimas horas ha protagonizado un nuevo episodio. El 'Submarino Amarillo' está subiendo vídeos de balance de la temporada de los jugadores. Uno de los protagonistas ha sido el propio Ontiveros. El atacante explicó que el curso fue "bastante flojo", marcado por la lesión. Asimismo, señaló que "el equipo ha aprendido a sufrir y a estar ahí abajo", algo que cree que "nos vendrá bien". Sin embargo, sus palabras no han sido lo más llamativo, sino la imagen de su cuerpo físico.

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La respuesta del presidente Vizcaíno

Esta mañana, en la presentación de la nueva campaña de abonados, el presidente cadista, Manuel Vizcaíno, ha sido preguntado por las imágenes del jugador. Ha sido muy contundente. "Estoy convencido de que no va a volver la forma que tuvo. Le ha faltado el respeto a la camiseta y al escudo del Cádiz CF. Salté en su día porque tengo que apoyar a mi entrenador y Garitano tenía razón. Ojalá me quitara la razón. No va a volver a ser un jugador porque no quiere. Tiene contrato", ha señalado, dejándole un mensaje en el aire: "Igual aparece con 75 kilos que es su peso y en los tres primeros partidos hace lo que sabe".