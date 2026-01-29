En LALIGA Fantasy es tan importante puntuar como tener jugadores rentables en tu formación. Los futbolistas más económicos son fundamentales para ampliar el presupuesto. Además de cubrir posiciones, su valor se revaloriza al sumar buenas puntuaciones.

La jornada 21 de LALIGA Fantasy está marcada por tres jugadores del Levante. El cuadro granota es el club que más futbolistas ha aportado al once, seguido de Deportivo Alavés y Sevilla, con dos participantes cada uno.

El resto de la plantilla está representada por Real Betis, Valencia, Espanyol y Osasuna, con un pelotero por equipo. En total, la alineación más rentable para esta fecha suma 126 puntos. De media, cada jugador aporta 11 puntos a la formación.

Cömert marca el segundo gol contra el Espanyol y desempata el partido / Ana Escobar

El once más rentable de la jornada 21 en LALIGA Fantasy cuenta con Pau López (8 puntos, Real Betis) bajo los palos. La zaga defensiva está formada por Dela (10 puntos, Levante UD), Cömert (12 puntos, Valencia CF) y Alan Matturro (11 puntos, Levante UD).

A continuación, protagonismo para los centrocampistas. Hasta cinco medios en el once más rentable: Ibáñez (13 puntos, Deportivo Alavés), Juanlu (12 puntos, Sevilla FC), R. Terrats (10 puntos, RCD Espanyol de Barcelona), Osamblea (10 puntos, CA Osasuna) y el MVP de la jornada, Pablo Martínez (18 puntos, Levante UD).

Por último, Lucas Boyé (13 puntos, Deportivo Alavés) y Peque (9 puntos, Sevilla FC) forman la dupla delantera. En esta ocasión, cinco jugadores del once más rentable repiten posición en el once ideal de LALIGA Fantasy para la vigesimoprimera jornada.

