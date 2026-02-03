Once ideal de la jornada 22 en LALIGA Fantasy

La jornada 22 de LALIGA Fantasy estuvo marcada por el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad. El encuentro terminó en empate, con goles de Gonçalo Guedes y De Galarreta.

El jugador portugués está ofreciendo su mejor versión con Matarazzo en el banquillo. El atacante marcó su sexto gol en la competición, es el MVP de la jornada con 15 puntos y aparece en dos de los tres últimos onces ideales.

Alan Matturro también repite en la formación. El central uruguayo fue una de las piezas claves en el empate del Levante contra el Atlético de Madrid. Por parte de los colchoneros, Le Normand se lleva una puntuación de 12 puntos.

Un escollo que podría haber aprovechado el Villarreal para recortar distancias. El equipo groguet no superó las tablas con Osasuna, a pesar del doblete de Gerard Moreno, con 13 puntos.

La derrota del Espanyol ante el Deportivo Alavés pone en duda la clasificación de los periquitos en competición europea. Los babazorros marcan una separación de tres puntos con el descenso, con una magnífica actuación de Antonio Blanco.

La última posición de LALIGA sigue ocupada por el Real Oviedo, aunque se permite soñar con la permanencia tras ganar en el Tartiere. El equipo Carbayón acabó con la racha del Girona, que encajó un gol poco después de la sustitución de Arnau Martínez.

Muriqi celebra el gol ante el Sevilla. / Jaime Reina Alcocer

El Mallorca sale del pozo con una contundente victoria ante el Sevilla. Darder se llevó un tanto de rebote y evitó el doblete de Muriqi, que prolonga su posición como segundo máximo goleador de LALIGA con 15 goles.

Mientras, el Real Betis triunfa en La Cartuja y suma tres puntos contra el Valencia. Los verdiblancos tienen un debate recurrente en la portería, aunque Álvaro Vallés ha mostrado un gran nivel contra los ches.

En la parte alta de la clasificación, destaca la victoria del FC Barcelona en casa del Elche, que se mantiene líder con exhibición de Lamine Yamal. El delantero blaugrana marcó el primer tanto del partido y acumula hasta 13 puntos, sumando regates, tiros a puerta y balones recuperados.

El 11 ideal de la jornada 22 en LALIGA Fantasy