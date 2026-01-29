LALIGA Fantasy
Once ideal de la jornada 21 en LALIGA Fantasy
FC Barcelona y Levante UD aportan dos futbolistas cada uno a la mejor formación del fin de semana
El FC Barcelona mantiene el liderato de LALIGA EA Sports con una victoria en casa frente al Real Oviedo. En clave Fantasy, Olmo (18 puntos) y Raphinha (14 puntos) destacan dentro del equipo blaugrana. Por tanto, resiste la presión del Real Madrid, que consiguió tres puntos importantes contra el Villarreal fuera de casa gracias a dos tantos de Kylian Mbappé (18 puntos).
Como resultado, el Atlético de Madrid recupera el tercer puesto con una victoria plácida ante el Mallorca, que marca el descenso. El cuadro colchonero mantuvo la portería a cero con once balones recuperados por Oblak (11 puntos). Además, aumentan la ventaja respecto a Espanyol y Real Betis, que perdieron sus partidos frente Valencia (Cömert, 12 puntos) y Deportivo Alavés (Ibáñez, 13 puntos - Lucas Boyé, 13 puntos) respectivamente.
Justo al contrario que el Levante, que coge aire y consigue su primera victoria en casa, derrotando al Elche en el tiempo de descuento con gol de Alan Maturro (11 puntos). El Girona también marcó en el tiempo adicional (Vitor Reis, 11 puntos), salvando su racha de cinco partidos sin perder. Por último, la Real Sociedad certifica su buena dinámica con doblete de Oyarzabal (16 puntos).
En total, el once ideal de la jornada 21 suma un total 155 puntos, con 14 puntos de media por posición. El MVP de la formación es Pablo Martínez (18 puntos), que abrió el marcador con un gol y firmó una asistencia en el triunfo del Levante. De esta forma, estos son los once futbolistas que forman el cuadro titular de LALIGA Fantasy.
El 11 ideal de la jornada 21 en LALIGA Fantasy
- Portero: Jan Oblak (11 puntos, Atlético de Madrid)
- Defensas: Cömert (12 puntos, Valencia CF) Vitor Reis (11 puntos, Girona FC) y Alan Maturro (11 puntos, Levante UD).
- Medios: P. Martínez (18 puntos, Levante UD), Dani Olmo (18 puntos, FC Barcelona) e Ibáñez (13 puntos, Deportivo Alavés).
- Delanteros: Kylian Mbappé (18 puntos, Real Madrid), Oyarzabal (16 puntos, Real Sociedad), Raphinha (14 puntos, FC Barcelona) y Lucas Boyé (13 puntos, Deportivo Alavés).
- Barcelona - Copenhague, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Benfica - Real Madrid, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Así queda la clasificación de la Champions League en directo tras la última jornada
- Champions League: reacciones, polémicas y última hora de Barcelona y Real Madrid, en directo
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...