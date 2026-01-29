Once ideal de la jornada 21 en LALIGA Fantasy

El FC Barcelona mantiene el liderato de LALIGA EA Sports con una victoria en casa frente al Real Oviedo. En clave Fantasy, Olmo (18 puntos) y Raphinha (14 puntos) destacan dentro del equipo blaugrana. Por tanto, resiste la presión del Real Madrid, que consiguió tres puntos importantes contra el Villarreal fuera de casa gracias a dos tantos de Kylian Mbappé (18 puntos).

Como resultado, el Atlético de Madrid recupera el tercer puesto con una victoria plácida ante el Mallorca, que marca el descenso. El cuadro colchonero mantuvo la portería a cero con once balones recuperados por Oblak (11 puntos). Además, aumentan la ventaja respecto a Espanyol y Real Betis, que perdieron sus partidos frente Valencia (Cömert, 12 puntos) y Deportivo Alavés (Ibáñez, 13 puntos - Lucas Boyé, 13 puntos) respectivamente.

Justo al contrario que el Levante, que coge aire y consigue su primera victoria en casa, derrotando al Elche en el tiempo de descuento con gol de Alan Maturro (11 puntos). El Girona también marcó en el tiempo adicional (Vitor Reis, 11 puntos), salvando su racha de cinco partidos sin perder. Por último, la Real Sociedad certifica su buena dinámica con doblete de Oyarzabal (16 puntos).

Pablo Martínez celebra su gol ante el Espanyol. / LUD

En total, el once ideal de la jornada 21 suma un total 155 puntos, con 14 puntos de media por posición. El MVP de la formación es Pablo Martínez (18 puntos), que abrió el marcador con un gol y firmó una asistencia en el triunfo del Levante. De esta forma, estos son los once futbolistas que forman el cuadro titular de LALIGA Fantasy.

El 11 ideal de la jornada 21 en LALIGA Fantasy