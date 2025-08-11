Once canteranos en la pretemporada del Castellón: ¡descubre quiénes han sido!

Johan Plat tiene muy bien controlado al CD Castellón B. El técnico neerlandés no pierde de vista el trabajo del plantel que entrena Pablo Hernández y, como era de esperar, les ha echado el ojo a unos cuantos canteranos durante este verano. El ascenso del filial orellut a Segunda Federación ha llevado al club a incorporar a una serie de jugadores con un perfil muy interesante y eso ha permitido a Plat tirar de ellos para refrescar al primer equipo este verano.

De hecho, en los ocho encuentros de pretemporada que el Castellón ha completado antes del inicio liguero en Segunda han sido once los jugadores --diez del filial y uno del juvenil A--, los que han tenido la oportunidad de disfrutar de minutos a las órdenes del preparador neerlandés.

Porteros

Dos han sido los que se han estrenado en el filial. Sergi Torner Rosell (L’Alcora, 8 de enero de 2004), una de las piezas clave del Castellón B, jugó la media hora final en el primer amistoso contra el Queen’s Park Rangers, mientras que Juanki Ferrando Mateu (Benicàssim, 16 de agosto de 2006), quien ha regresado a la disciplina albinegra este verano, disputó los minutos finales (16 en cada uno) en los choques frente al Southampton FC y el Deportivo Alavés.

Defensas

Hasta cuatro zagueros de la cantera han tenido sus minutos este verano en el primer equipo. Se trata del lateral izquierdo Álex Alcira Marco (Benlloch, 24 de enero de 2004), que fue titular (46 minutos) ante el Queens Park Rangers y después sumó 8 minutos en la victoria frente al Levante en Buñol; el ya conocido Santi Borikó Saka (Barcelona, 19 de mayo de 2023), quien debutó con el primer equipo en Segunda y jugó 45 minutos en el primer amistoso de este verano, y dos caras nuevas: David Sellés López (Altura, 5 de abril de 2002), fichado del Levante B (45 minutos ante el QPR), y Yeray Izquierdo Navarrete (Barcelona, 12 de mayo de 2003), que llega del Sant Andreu y disfrutó de nueve minutos ante el Albacete Balompié.

Centro del campo

En la medular ha llegado mucha calidad al filial albinegro. Uno de ellos ha sido el último en incorporarse: Guillem Terma Rovira (Olot, 5 de mayo de 2004), que llega del equipo de su municipio natal y tuvo muy buenos minutos (20) ante el Levante. También está Toni Gabarri Pachés (Benicàssim, 10 de febrero de 2002), quien completó 29 minutos ante el Levante.

El último en debutar fue un juvenil de segundo año que viene pegando muy fuerte y que llegó hace tres veranos de la cantera del Valencia CF: Adrián Arapio Durá (Valencia, 9 de abril de 2008). Sumó 19 importantes minutos en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.

Delantera

En la parcela ofensiva, Plat ha confiado en Nico Font Esteban (Segorbe, 18 de febrero de 2005), quien afronta su segunda campaña de albinegro y disputó 22 minutos frente al Albacete; y en Miguel Ferrer Alarte 'Miguelón' (Utiel, 10 de marzo de 2006), que disfrutó de ocho minutos en el amistoso ante el Levante.