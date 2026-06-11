Omar Artan, el árbitro mundialista expulsado por Estados Unidos, dirigirá la Supercopa de Europa

Movimiento sorprendente de la UEFA con uno de los nombres del momento. El organismo europeo ha informado este jueves que ha designado al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de Europa 2026, que enfrentará el próximo 12 de agosto en Salzburgo al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, y al Aston Villa, vencedor de la Europa League.

Su nombramiento cobra especial relevancia después de que, pese a haber sido seleccionado por la FIFA para formar parte del equipo arbitral del Mundial 2026, no pudiera participar en el torneo al no obtener autorización para entrar en Estados Unidos.

El colegiado, pese a tener un visado válido, no pudo cumplir su sueño de arbitrar un Mundial de naciones de la FIFA debido a las políticas migratorias del país Norteamericano. Ahora, como compensación, la UEFA ha notificado una designación histórica para un árbitro africano en uno de los partidos más importantes del continente europeo.

A sus 32 años, Artan se ha consolidado como uno de los colegiados africanos con mayor proyección internacional. Integrante de la lista FIFA desde 2018, el árbitro somalí fue el encargado de dirigir la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2025/26 y fue reconocido con el premio al Mejor Árbitro Masculino de África en 2025.

Según comunicó la UEFA, la designación se enmarca dentro del Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), un acuerdo que busca reforzar la cooperación entre ambos organismos en diferentes áreas, incluido el arbitraje.

En el comunicado del ente europeo, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó la trayectoria del colegiado y aseguró que su nombramiento representa una muestra de reconocimiento a su nivel y experiencia: "Omar Artan es un árbitro joven y excelente, con amplia experiencia, que ha demostrado su valía en la máxima competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a su excepcional capacidad arbitral, que le ha valido esta prestigiosa designación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa".

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Por su parte, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, calificó la designación como un motivo de orgullo para Somalia y para todo el arbitraje africano, subrayando además el valor simbólico de una iniciativa que fortalece los lazos entre el fútbol africano y europeo. “Omar Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano. Su premio al Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF y su designación como árbitro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son un reconocimiento a su excelencia arbitral y al respeto internacional del que goza. Agradezco enormemente a mi amigo Aleksander Čeferin por haberle permitido arbitrar el partido de la Supercopa de la UEFA 2026. Este es un gran honor para Omar Artan y para los árbitros africanos, y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo”, dijo.