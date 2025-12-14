El Olot sigue sin perder en casa

El Olot tiene blindado el Municipal. Ayer mantuvo su condición de invicto ante su afición y frente a un Reus Reddis que hizo poco para merecer mejor premio.

Avisó primero el Olot con un disparo de Gonpi. Luego, Arumí hizo lucirse a Álvaro Pacheco. Maffeo y Albert también lo probaron, aunque sin consecuencias en el marcador. La primera media hora de juego fue local. Poco a poco, el Reus Reddis fue igualando el ímpetu inicial de los de la Garrotxa. El guardameta Ballesté, bien protegido por su defensa, tuvo poco trabajo ante el equipo de Marc Carrasco.

El ritmo del partido se aceleró en la segunda mitad con dos equipos que buscaron los tres puntos en juego. En el minuto 55, los reusenses reclamaron un posible penalti por manos dentro del área de Martí Soler, que el colegiado no concedió. Posteriormente, Dani Homet buscó sorprender a Ballesté y por el lado local lo intentó Albert. A pesar de ello, el marcador se mantuvo sin alteraciones hasta el final. El miedo se apoderó de ambos conjuntos, que dieron por bueno el punto.Los rojinegros se mantienen el zona de playoff, y el Olot en la mitad de la tabla.