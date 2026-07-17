Óliver Torres, futbolista del Rayados de Monterrey: "Siempre me ha perseguido ser el sucesor de Xavi o Iniesta"

Iniesta y Xavi Hernández marcaron un antes y un después en la historia del fútbol. Ambos, tanto con la camiseta del FC Barcelona como con la de la selección española, desplegaron un nivel de juego que pocas veces se ha visto. Cada vez que surge un futbolista con estas características, reaparece el debate sobre quién debe ser su sucesor.

En su día, uno de los nombres que más sonó fue el de Óliver Torres, que ya brillaba en la cantera del Atlético de Madrid. Aunque el centrocampista rindió a un gran nivel y todavía continúa en activo en Rayados de Monterrey, siempre se le ha achacado que no terminó de cumplir las enormes expectativas que había generado. Precisamente sobre esa etiqueta habló durante su participación en el pódcast 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo.

El mediocentro quiso dejar claro que la expectativa de que fuese el sucesor de Xavi o Iniesta "me ha perseguido toda mi vida".

En ese instante, recordó su trayectoria en el fútbol de élite: "He estado en el Atlético de Madrid, en una de las mejores plantillas de la historia. Me fui a FC Porto y conseguí ser campeón de varios títulos".

Óliver Torres junto a Leo Messi en un partido en el Camp Nou / VALENTI ENRICH

Uno de los momentos más complicados fue cuando fichó por el Sevilla, donde aún había runrún sobre su estilo de juego. "Conseguí ganar dos Europa Leagues y en cinco partidos cumplo 500 partidos como profesional y casi 100 en competiciones europeas".

Por esta razón, remarcó que "he hecho cosas que están al alcance de muy pocos jugadores", aunque reconoció que "mucha gente dirá: "Wow, Óliver no fue lo que se esperaba...'".

El futbolista del Rayados de Monterrey admitió de que "he sufrido de la presión y muchas veces he tenido traumas con ello", pero comentó que es lo normal al ser comparado con Iniesta o Xavi.

Noticias relacionadas

"Entonces, cuando me dicen todo eso, ni me frustra ni me genera nada, porque ya sí que he valorado y he sabido apreciar todo lo que he conseguido", sentenció en el pódcast 'Offsiders'.