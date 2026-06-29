Oliver y Benji, Campeones 40 años después: "Está en el ADN de España. Cada vez que hay Mundial... la serie no solo no muere, sino que prospera"

Si empiezas a cantar "Oliver, Benji…", cualquier persona, independientemente de la generación a la que pertenezca, sabrá cómo continúa: "Los magos del balón". "Benji, Oliver" formará siempre parte de la memoria colectiva. Unos dibujos animados que no se ven, se sienten: un balón que parecía no obedecer las leyes de la física, un campo que se estiraba hasta el infinito (18 kilómetros, según un estudio) y una generación que creció con Oliver Atom, Benji Price, Tom Baker y Mark Lenders.

En su universo, cada jugada era épica y cada partido una aventura sin final. Más de 40 años después de su creación, hoy, padres y madres que crecieron soñando con los goles imposibles de Oliver Atom comparten esa misma pasión con sus hijos. Campeones continúa ampliando su presencia en televisión, plataformas digitales y redes sociales para acercar el fenómeno a las nuevas generaciones.

La compañía española Brands & Rights 360 lidera la estrategia integral de distribución, contenidos digitales, licencias, merchandising y desarrollo de marca. Para conocer las claves del éxito de una serie intergeneracional, profundamente arraigada en el imaginario colectivo en España, SPORT conversa con Antonio Fernández, Head of Business Development de la compañía.

Los niños de los años 80 y 90 son hoy padres. Campeones sigue siendo un producto claramente ligado a la nostalgia, pero al mismo tiempo sorprende ver cómo el público más joven también reconoce perfectamente la canción o los nombres.

A día de hoy la serie clásica tiene la capacidad de sentar en un mismo sillón a abuelos, padres y niños. Porque al final eso es una serie intergeneracional. Creemos que este contenido también puede llegar a las nuevas generaciones.

Pero los hábitos de consumo han cambiado radicalmente. Ahí está el reto, supongo.

Las nuevas generaciones están acostumbradas al contenido rápido, a las píldoras de azúcar en cuanto al contenido. Nosotros apostamos por contenido de digestión lenta que es nutritivo. Es decir, la capacidad, el desarrollo narrativo que tiene la serie clásica, que al final son 128 episodios, la capacidad que tiene de desarrollar una conexión con el público, de lograr que el público se identifique con personajes secundarios, pues yo creo que es algo necesario. Y nosotros apostamos por eso.

Yoichi Takahashi, creador de la serie 'Oliver y Benji', visitó la redacción de SPORT en 2016 / JOAN MONFORT / Enviados

¿Cómo se consigue que una marca tan ligada a una generación conecte también con la actual?

Es una serie que está metida en el ADN de España. Es así. Con los nombres clásicos, los actores de doblaje... Son tremendamente reconocidos y ya es algo que trasciende las generaciones. Aunque sea un contenido más pausado y efectivamente la tendencia ahora sea contenido rápido, sí que creemos que este contenido es tan potente que transgrede esa limitación. Nosotros también nos estamos encargando de llevar este contenido clásico, hablar el idioma de los jóvenes a través de perfiles en redes sociales, donde estamos muy activos.

Vi un vídeo en Instagram en el que un niño le hacía varias preguntas a su padre: "¿Por qué les entrena un borracho? o ¿Por qué dejan a un niño con una enfermedad cardiaca jugar?" Ahí está el contraste generacional del que hablábamos.

Piensa que es una producción de 1983. Es decir, hace más de 40 años. Entonces, lógicamente los códigos culturales han cambiado. Pero la serie es increíblemente limpia y neutra desde el punto de vista de valores, de moral y de integridad. Y así lo reconocen las generaciones. Aunque haya notas que pueden causar conflicto, no conflicto, sino que puedan resultar sorprendentes para nuevas generaciones, aun así, la base de la historia es espectacular.

Oliver Atom y Mark Lenders, la rivalidad de Campeones / SPORT

Si tuvieras que quedarte con una, ¿cuál dirías que es la clave del éxito de un producto audiovisual que enganchó a toda una generación?

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El contenido se mete en tantas profundidades desde el punto de vista de desarrollo y de personajes. Me parece algo totalmente espectacular. Después, es un contenido muy largo. Ahí fuera solo hay grandes franquicias que han conseguido producir tantas temporadas, tantos episodios, tanto contenido y sobre todo también la moraleja. Al final, Oliver y Benji entiende el fútbol de la manera más sana y desafiante y ha logrado penetrar en la cultura española y en la internacional. Cada vez que hay un Mundial y una Eurocopa... La serie va en estrellato. No solo no muere, sino que prospera.