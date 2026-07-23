¡Olise, obligado a mudarse!

El futuro de Michael Olise está siendo uno de los culebrones del verano. Y va para largo. El jugador del Bayern de Múnich ha sido uno de los jugadores más destacados de la temporada, tanto en el conjunto bávaro como en la selección francesa durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Por esta razón, el atacante francés es el gran deseado de Florentino Pérez, quien está llevando una revolución en el conjunto blanco tras ganar las elecciones a Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox. El objetivo está claro: no volver a quedarse un año más en blanco.

La primera decisión que tomó el presidente del Real Madrid fue destituir a Álvaro Arbeloa e incorporar a una vieja gloria: José Mourinho por el que pagó 15 millones de euros al Benfica. Más tarde, el conjunto blanco anunció las incorporaciones de Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella.

Florentino quiere poner la guinda al pastel cerrando el fichaje de Olise, quien tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029. Además, el futbolista francés quiere fichar por el Real Madrid y así se lo comunicó a su compañero de equipo, Dayot Upamecano, según desveló el diario 'L'Équipe'.

El francés Michael Olise, durante el partido de octavos del Mundial ante Paraguay. / Angel Colmenares / EFE

Olise, en el punto de mira

No obstante, el futbolista está en el ojo del huracán en Alemania, especialmente tras la información publicada por el diario Bild, que aseguraba que supuestamente tenía una hija secreta de 20 meses con Fatima Zaunbrecher.

Olise es consciente de la situación y quiere evitar a juicio por lo que ha optado por un acuerdo amistoso en cuanto a la manutención y la indemnización. Una de las condiciones que exige la madre es que dentro de unos años su hija pueda conocer al futbolista del Bayern de Múnich. Además, Fatima intenta obtener 60.000 euros mensuales, según el medio 'Bild'.

Olise, durante el partido contra Inglaterra / EUP

"Me destroza ver la insensibilidad de alguien hacia su propio hijo. Ni siquiera me habla y simplemente envía a sus abogados en mi lugar. Y luego me mandan cartas diciendo que 'no sería prudente que su cliente viera a la niña'", aseguró la joven.

Más problemas para Olise

Ahora, el futbolista del Bayern de Múnich ha sufrido un nuevo contratiempo, pues tiene que abandonar su lujosa casa en Grünwald antes de verano, según ha informado el medio 'Bild'.

Noticias relacionadas

No tiene nada que ver con un posible traspaso al Real Madrid, sino que el propietario de la vivienda, Jérôme Boateng, ha decidido vender la villa por 11,5 millones de euros, un pago que no contempla realizar Olise de ninguna de las maneras.