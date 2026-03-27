Oihan Sancet se lleva más de 3.000 euros tras vencer por sorpresa en un torneo de póker

Hoy en día hay muchos jugadores de fútbol que en su rato libre aprovechan para hacer actividades diferentes. Algunos de ellos, jugar al póker, un 'deporte' que se está volviendo cada vez más popular entre las figuras reconocidas. Neymar, Piqué, Cristiano Ronaldo, Nazário o Max Kruse son algunos de los mejores nombres en esta disciplina.

Pero este fin de semana, el gran protagonista ha sido Oihan Sancet, jugador del Athletic Club. El centrocampista ha levantado otro título, pero esta vez un poco diferente.

Un nuevo 'premio' para Sancet

Aprovechando el parón de selecciones, acudió a un torneo de póker que se está celebrando del 25 al 29 de marzo en Bilbao. Se trata del 'Bilbao Vegas' organizados por 'Beyond Poker'. Un torneo que, más allá del jugador del Athletic, ha contado con 146 participantes.

El mediapunta rojiblanco, según ha publicado El Correo, ha acabado llevándose los 3.600 euros del primer premio. Sancet fue el gran vencedor del torneo hasta las altas horas de la madrugada, líder en fichas y con una estrategia propia a su nivel.

Sancet se lleva 3.600 euros de premio en el trofeo del 'Beyond Opening' / SPORT.es

Dos días de competición

El torneo se desarrolló a lo largo de varios días. La participación de Sancet comenzó el miércoles y continuó el jueves a partir de las 19:00 horas, momento en el que se reanudó la fase decisiva que acabaría coronándolo como campeón del “Beyond Opening”.

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La inscripción al torneo tenía un coste de 125 euros, y el evento también incluyó otras competiciones paralelas, como el High Roller y el Mini Event, que aportaron aún más emoción a un fin de semana cargado de acción para los aficionados al póker.