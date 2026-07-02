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Oficial: Quim Junyent deja el Barça y ficha por el Almería

El centrocampista catalán, capitán de la sub-19 española, aterriza en el sur de España y firma hasta 2032

"La Masia me ha hecho ser quien soy hoy en día y ojalá en el futuro pueda volver" | ADN Masia 2x36

"La Masia me ha hecho ser quien soy hoy en día y ojalá en el futuro pueda volver" | ADN Masia 2x36

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

Ya es oficial. Quim Junyent, una de las grandes joyas surgidas de La Masia, se ha convertido en nuevo jugador de la UD Almería tras finalizar su contrato con el FC Barcelona el pasado 30 de junio. El conjunto andaluz ha anunciado su incorporación a coste cero y ha firmado al centrocampista catalán hasta junio de 2032.

A sus 19 años, Junyent aterriza en Almería con la etiqueta de futbolista de enorme proyección. Nacido en Balsareny el 25 de marzo de 2007, el mediocentro es actualmente el capitán de la selección española sub-19 y está firmando una destacada actuación en el Europeo de la categoría que se disputa en Gales, donde incluso vio puerta en el partido inaugural frente a la selección anfitriona.

Su visión de juego, capacidad asociativa, personalidad con balón y talento para dirigir el ritmo de los partidos le han convertido en uno de los centrocampistas jóvenes más prometedores del fútbol español.

Cuarto fichaje para el proyecto de García Pimienta

Con la llegada de Quim Junyent, la UD Almería suma su cuarto refuerzo para la temporada 2026-27, una campaña en la que el objetivo será pelear por el ascenso a Primera División bajo la dirección de Xavier García Pimienta.

Anteriormente, el club rojiblanco había incorporado al extremo Brian Cipenga, procedente del CD Castellón; al experimentado central Jorge Pulido, que llegó desde la SD Huesca; y al delantero Miguel de la Fuente, fichado en propiedad tras su etapa cedido por el CD Leganés.

La apuesta del Almería es clara: combinar experiencia con jóvenes talentos de gran potencial dentro de un proyecto ambicioso y con una estructura deportiva definida.

Un nuevo reto tras La Masia

Formado en la cantera azulgrana desde los nueve años, Quim Junyent ha recorrido todas las categorías inferiores del FC Barcelona hasta convertirse en una de las referencias del Juvenil A y del Barça Atlètic. Además, fue pieza importante en la conquista de la UEFA Youth League, consolidándose como uno de los nombres más destacados de su generación.

Quim Junyent es un centrocampista de gran calidad

Quim Junyent es un centrocampista de gran calidad / Dani Barbeito

Su salida como agente libre evidencia una tendencia cada vez más frecuente en La Masia: futbolistas con gran proyección que, ante la enorme competencia para acceder al primer equipo, optan por buscar oportunidades en otros clubes donde puedan disponer de continuidad y protagonismo en el fútbol profesional.

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En Almería encontrará precisamente ese escenario. Bajo las órdenes de García Pimienta, un técnico reconocido por su capacidad para potenciar jugadores de perfil técnico y buen trato de balón, Junyent tendrá la oportunidad de seguir creciendo y dar el salto definitivo al fútbol de élite.

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