Oficial: El Castellón ficha a Adam Jakobsen hasta junio del 2030

Ya es oficial, el CD Castellón tiene nuevo delantero. Tras anunciarse el traspaso de David Flakus al Real Murcia este domingo y el fichaje de Tommaso De Nipoti en la matinal de este lunes, el club de la capital de la Plana ha oficializado en la noche de este lunes el fichaje de Adam Jakobsen. El futbolista, de 26 años, es la estrella del IF Brommapojkarna y cambia la Primera División de Suecia por la Segunda División española. El ariete se ha comprometido por las próximas 5 temporadas, por lo que será albinegro hasta el 30 de junio del 2030.

El club albinegro ha echado el resto por este delantero centro el último día de mercado, por el que abonará cerca de 1,8 millones de euros por Jakobsen. Aunque desde su club eran reacios a dejar salir al ariete, tal es el montante económico que desde la entidad denesa se ha terminado por aceptar la propuesta llegada desde Castelló en este mercado de fichajes veraniego.

Polivalencia

Jakobsen, nacido en København el 7 de abril de 1999, tiene contrato en vigor hasta junio de 2027. Ocupa la demarcación de delantero centro, pero también podría jugar como mediocentro ofensivo o extremo zurdo. Formado en las categorías inferiores del BK Frem y el Vejle BK, el futbolista danés también ha pasado por las filas del Kolding IF, el NK Celje, el FC Fredericia y el citado IF Brommapojkarna.

Con este último equipo no comenzó la liga (Allsvenskan) el pasado mes de marzo ya que se lesionó el menisco. Pero, a partir de la jornada 5, volvió a jugar y acumula ya 18 partidos oficiales, siendo titular indiscutible y habiendo marcado 8 goles y dado 4 asistencias.

Sus buenas actuaciones le habrían llevado a aparecer en la agenda de otros clubs como el Lech Poznan polaco, el Standard Lieja belga y algunos clubes holandeses, pero el Castellón podría ser su destino final.

Su trayectoria

Formado en las categorías inferiores del BK Vestia y el BK Frem, Adam Jakobsen debutó profesionalmente con este último, donde en la temporada 2017–2018 disputó 37 partidos y anotó 12 goles.

Posteriormente, recaló en el Vejle danés, disputando aquí la 2018-2019 y la 2019-2020, anotando 5 tantos en 41 partidos. El nuevo delantero albinegro se marchó en condición de cedido al Kolding IF de la máxima categoría danesa, marcando siete goles. El siguiente destino fue el NK Celje esloveno.

En el verano de 2022, se incorporó al FC Fredericia, club en aquel momento de la segunda división danesa, donde consiguió el ascenso a la Primera División de Dinamarca. En dos temporadas anotó 14 goles, 13 de ellos en Primera y nueve asistencias.

En marzo de 2024, Adam Jakobsen fichó por el IF Brommapojkarna sueco, que milita en la Allsvenskan (primera categoría del país) disputando 37 partidos, anotando 11 goles y repartiendo 11 asistencias.