Oficial | El Castellón cede a Lottin al Unión Leiria de Portugal

El CD Castellón recibe esta noche al Real Valladolid en el SkyFi Castalia (21.30 horas). El equipo de Johan Plat buscará los primeros puntos de la temporada. Lo hará sin el francés Albert Lottin, cuya salida estaba cantada y hoy se ha confirmado.

Lottin jugará a préstamo en el Unión Leiria de la segunda división portuguesa. Así lo han anunciado hoy ambas partes. El jugador ya se ausentó del entrenamiento del viernes del Castellón y el entrenador Johan Plat confirmó la operación, que solo estaba pendiente de la revisión médica.

Lottin, de 23 años, se incorporó a la disciplina albinegra mediada la temporada 2023/24, procedente del fútbol griego. Disputó 11 partidos en Primera RFEF y marcó un gol (en Murcia), en la antesala del ascenso. El curso pasado, en Segunda, jugó 15 partidos y anotó otro tanto. Su rendimiento ha sido irregular. Centrocampista de origen, en los últimos tiempos Plat le habría probado en el costado derecho de la defensa.

Posibles salidas

Además de Lottin, que deja libre el dorsal 2, otros jugadores albinegros podrían salir a préstamo antes del cierre del mercado. Se trata del extremo Mamadou Traoré, de 23 años, y del centrocampista Gonzalo Pastor, de 19. Como Lottin, no fueron convocados en el primer partido de Liga ante el Racing de Santander.

Se esperan, en todo caso, movimientos de salida y de entrada en las últimas curvas del mercado de verano. Finaliza el 1 de septiembre.