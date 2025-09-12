La odisea del Ceuta para viajar a Castelló

La AD Ceuta FC juega en el SkyFi Castalia este domingo a partir de las 18.30 horas, pero para llegar a Castelló la expedición ceutí saldrá el sábado por la mañana rumbo a la península y estará prácticamente todo el día de viaje hasta llegar a su hotel de concentración y descansar para el partido.

Ferri, autobús, tren y, en el mejor de los casos avión, son las combinaciones que la entidad caballa ha de barajar cada vez que afronta un desplazamiento a la península y deberá hacerlo hasta en 21 ocasiones en su regreso a Segunda.

Al no haber aeropuerto en Ceuta, cuerpo técnico y plantilla se desplazan en ferry hasta Algeciras, con un trayecto de una hora aproximadamente. Después se puede optar por coger el autobús para desplazarse hasta Málaga (1 hora y 30 minutos) o a Sevilla (2 horas) para coger un tren y poner rumbo a València (4 horas y 30 minutos) o bien hacer el trayecto Sevilla-València en avión (1 hora y 15 minutos). Y ya desde la capital del Turia volver a coger otro autobús y desplazarse hasta Castelló, con otra hora más de viaje.

Más opciones

Otra alternativa sería viajar desde Algeciras a Castelló en autobús pero son más de ocho horas y no es el medio de transporte más cómodo para los futbolistas, de ahí que la alternartiva empleada vaya a ser otra.

Este será el tercer desplazamiento del Ceuta a la península tras debutar en Valladolid y después jugar en Santander. Llegar a Pucels fue otra odisea ya que se cogió el ferry, después Algeciras-Málaga en bus, de ahí un tren a Madrid y de Madrid a Valladolid de nuevo en autobús.

El viaje a Santander, por el contrario, fue bastante más cómodo ya que tras cubrir el correspondiente Ceuta-Algeciras en barco y después se desplazó a Málaga, desde donde cogió un vuelo directo a Santander.