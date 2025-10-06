Ocho salidas después, el Córdoba CF vuelve a ganar como visitante en Segunda

De nuevo en la senda, ocho salidas después. Medio año ha tenido que esperar el Córdoba CF para saborear otra victoria fuera de casa, un lapso que se extendía desde aquel triunfo en abril en La Rosaleda -también por 0-1- hasta el reciente golpe de autoridad en el Ibercaja ante el Real Zaragoza. La friolera de 16 jornadas han mediado entre una y otra, tiempo suficiente para que las dudas se hicieran hueco en el camino de un bloque que, por fin, parece haber recordado lo que es escapar con el botín lejos de su feudo.

Cambiar la tendencia

Y lo cierto es que el segundo triunfo del curso llegó en el escenario y el momento adecuados, también ante el rival idóneo. Porque no solo servía para romper la sequía a domicilio, sino también para reafirmar la línea de crecimiento de las últimas semanas. Quizá no en cuanto a sensaciones, pero sí en materia de resultados. Porque desde aquel duelo en Málaga decidido por un libre directo de Jacobo, los blanquiverdes habían encadenado una secuencia nefasta fuera de El Arcángel: un empate en Elda (1-1), derrotas en Burgos (3-2) y Eibar (4-1) en el cierre del pasado curso; y ya este año, revés en Gijón (2-1), tablas en Valladolid (0-0), derrota en Andorra (3-1) y empate en San Sebastián (1-1). En total, apenas tres puntos de los últimos 24 disputados, con un balance de siete goles a favor, por 14 en contra.

El triunfo ante el combinado maño, además, sirvió para recuperar una de las asignaturas pendientes del equipo: la solidez defensiva. Los califales lograron dejar su portería a cero por segunda vez en toda la temporada, algo que no ocurría desde el empate sin goles en Valladolid y que, para hallar otro precedente anterior, hay que remontarse a las tablas ante el Oviedo en la jornada 36 del pasado campeonato, también en abril.

«Es una victoria que nos puede dar esa tranquilidad que necesitamos, de no ir todos los partidos como si fueran una final estando en la jornada ocho. Sacamos los tres puntos, quizá en uno de nuestros peores partidos como visitantes. Ojalá sea un punto de partida», reconocía tras el choque el propio Iván Ania, técnico blanquiverde, consciente de la importancia del triunfo.

Volver a hacerlo en casa

El reto inmediato, ahora, pasa por trasladar todo ese impulso al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Allí, en unas fechas pasará revista un recién ascendido como la Cultural y Deportiva Leonesa, el lunes 13 de octubre a las 20.30 horas, en una cita en la que, sobre el papel, se plantea como nuevo punto de inflexión para alzar el vuelo. De hecho, los cordobeses llegarán de tres semanas consecutivas puntuando -edulcoradas por el reciente triunfo-, en busca de amarrar la segunda victoria del campeonato en feudo propio, tras aquella de la cuarta jornada de Liga frente al Castellón, que, por cierto, previa destitución de Johan Plat, parece haber puesto la directa en Segunda con un empate y tres triunfos consecutivos desde entonces.

Vía: Diario Córdoba