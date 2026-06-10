La obsesión del Málaga

Son días con la ilusión por las nubes en Málaga. Se respira hambre, ganas, sentimiento, fe y fútbol en las calles de la ciudad, aunque eso último siempre estuvo presente, si no que se lo digan a los 14 canteranos de la plantilla que actualmente están luchando por un sueño común: llegar a la élite con el club de sus amores. Un momento especialmente bonito para una afición que llevaba muchos años sin disfrutar de esta manera, más bien todo lo contrario; a veces sufriendo y otras llorando por bajar a los infiernos, pero siempre al pie del cañón y sosteniendo el escudo con todas su fuerzas. Porque realmente les va la vida en ello.

El Málaga CF ganó 0-1 en el Gran Canaria Estadio en la ida de las semifinales del play off. / LaLiga

EL INCANSABLE APOYO DE SU AFICIÓN

8 años se cumplen desde que abandonaba por última vez la primera división; 8 años en los que por momentos, la institución veía muy de cerca el precipicio y, por ende, de la desaparición; 8 años en los que la figura del presidente no ha existido; 8 años en donde también le tocó recordar lo que es el barro y pasearse por la Primera RFEF; pero sobre todo, 8 años donde el sentido de pertenencia nunca ha dejado de crecer. Porque si el Málaga CF se encuentra a 3 partidos de poder ascender, es sin duda alguna gracias a su afición, aquella que ha logrado jugar de local en cualquier estadio, aquella que ha viajado por tierra, mar y aire para llevar al equipo en volandas o aquella que inundaba de malaguismo el aeropuerto este lunes a las 4 de la madrugada para recibir a los jugadores tras vencer por 0-1 en el partido de ida en Gran Canaria y es esa misma 'manada de locos' que llegados a este punto, invoca su obesisón repetidamente a través de un cántico que retumba por toda Málaga: "es mi obsesión... verte campeón".

Si alguna lección ha podido aprender el malaguismo durante estas décadas es que todo puede cambiar en cuestión de un instante, ya sea para ver como te arrebatan unas semifinales de la Champions League de tus propias manos en Dormund o para tocar el cielo de Tarragona cuando todo parecía perdido e imposible. Porque en el minuto 122 el Málaga cambió su historia, 'una gitana loca' sabía el rumbo de este club cuando tiró las cartas y desde entonces solo le pueden pasar cosas buenas.

ROSALEDA Y ROCA, EL AUTÉNTICO FORTÍN

Desde entonces, esta bendita enfermedad que se apodera de todos los malaguistas no ha dejado de superarse cada semana para volcarse con su equipo rodeados de los suyos, tanto en el estadio (La Rosaleda) como en el lugar de encuentro para vivir las previas (La Roca). Es como si una vez pasados esos encuentros en las previas y esas comuniones entre jugadores y aficionados infundase aún con más ganas a la gente. Ayer, caminando por el famoso Pasillo de Santo Domingo, escuchaba a un grupo de adolescentes preguntandose entre ellos "¿Hoy no hacemos recibimiento en ningún lado?". Simplemente malaguistas apoderados de los nervios que no pueden esperar a que lleguen las 19h (hora prevista para que llegue el autobús al estadio) para volver a sentir esa sensación indescriptible de animar al Málaga CF. Por algo se dice que es "la vida loca".

Sea cual sea el veredicto deportivo final de esta temporada, nunca será olvidada en Martiricos. La de los bichos, la del 'funesbuque', la de unos chavales que han derrochado valentía, atrevimiento y personalidad en todo momento para cambiarle la cara al curso y pasar de los puestos de descenso a disputar el play off. Al mismo tiempo, un equipo repleto de nombres propios —casi todos ellos formados en La Academia— pero donde el que más destaca es el grupo. Hoy tendrá lugar el partido de vuelta de las semifinales entre el Málaga CF y la UD Las Palmas (21h, La Rosaleda) y el malaguismo —como buena manada de locos que agotó las entradas a los pocos minutos de salir en venta— se vestirá de jugador número doce para hacer lo que mejor se le da y poder conseguir el ansiado pase a la final por la promoción de ascenso. Porque recuerden, es su obsesión.