Nuria, madre de Víctor Muñoz: "Cuando salió del Barça, no estaba bien. Al salir de ahí parece que ya nadie te va a querer en el fútbol, que ya no vales. Estuvimos hablando y él no sabía si seguir, pero nosotros siempre confiamos en él"

Víctor Muñoz creció en un barrio humilde de Barcelona. Su familia recuerda que dormía con la pelota, que imitaba a su hermano mayor y que, con solo cinco años, insistió en apuntarse al mismo club.

En el campo de tierra del Turó de la Peira, donde hacía montañitas de arena entre jugada y jugada, empezó a construirse un futbolista diferente. Allí, entre travesuras y risas, se forjó un niño tímido pero con una sensibilidad especial, siempre rodeado de amigos que conserva desde la guardería.

Su entorno destaca que era un niño que escuchaba, que preguntaba, que absorbía cada corrección. Un chico que miraba a los ojos a los entrenadores y que, pese a su timidez, mostraba una madurez sorprendente.

Primeros pasos en el fútbol y la lenta escalada

Víctor comenzó en el Turó, pasó por el San Gabriel y pronto llamó la atención por su potencia, su capacidad para superar uno contra uno y su facilidad para el gol.

Su llegada al Barça formativo marcó un punto de inflexión. Allí permaneció cuatro años, creciendo técnica y mentalmente. Los entrenadores recuerdan su tren inferior poderoso, su obsesión por mejorar y su carácter competitivo.

Tras su etapa azulgrana, llegó la Damm, donde siguió progresando, y más tarde el salto que cambiaría su vida: el Real Madrid llamó a su puerta. Un paso enorme para un chico que había aprendido a base de pequeños avances, siempre seguros, siempre hacia adelante.

Víctor Muñoz, en su etapa en la Damm, frente a Casadó. / DAMM

La despedida que rompió a la familia

El fichaje por el Real Madrid supuso la primera gran separación. Dejar a Víctor en la residencia fue un golpe emocional para todos.

Víctor Muñoz volverá al Real Madrid / EFE

Su madre recuerda el trayecto de vuelta a Barcelona entre lágrimas, preguntándose si estaría bien, si se adaptaría, si se sentiría solo. La familia dio la vuelta y volvió a abrazarlo. "Estábamos los tres llorando", recuerda su madre. Fue un momento que marcó el inicio de una etapa decisiva, una etapa en la que Víctor tendría que aprender a valerse por sí mismo.

La salida del Barça y el momento más crítico

El punto más delicado llegó cuando Víctor abandonó el Barça formativo. Su madre explica que no estaba bien, que sentía que ya no valía para el fútbol. "Mamá, no sé si tengo que seguir", le confesó. Ella le respondió con una pregunta sencilla: "¿A ti te gusta el fútbol?". Cuando él dijo que sí, le animó a seguir adelante, sin presiones, sin expectativas, solo con la idea de ser feliz. Ese consejo, ese empujón emocional, fue clave para que Víctor continuara su camino.

Víctor Muñoz pasó por las canteras de Barça y Madrid / SPORT

La familia admite que todavía vive "en una nube". El salto de Primera Federación a Primera División y de ahí al Mundial en una sola temporada es algo que no han terminado de asimilar.

El día de la convocatoria para el Mundial, todos estaban nerviosos. Cuando su nombre apareció, la casa estalló en alegría. "Puedes soñar con que juegue un Mundial, pero es más un sueño que una realidad", dicen. Y aun así, la realidad llegó.

La historia de Víctor es la historia de un chico que dudó, que pensó en dejarlo, que sintió que no valía; Hoy es jugador del Liverpool y ha conseguido el segundo Mundial de la selección española.