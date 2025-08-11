Los números que explican la pretemporada del 'nuevo' CD Castellón

Finalizó la pretemporada con otro triunfo del CD Castellón ante el Albacete Balompié (0-1) y con otro nivel alto de dominio, de posesión y de tirar a portería. El conjunto de la capital de la Plana realizó 13 lanzamientos a la portería rival, siete de ellos parados por el arquero rival. Los albaceteños apenas lanzaron dos veces, uno en cada período, el primero en el minuto 29 y el segundo en el 87 que ni fue fuera ni a portería. Fue rechazado por la espalda de un defensa albinegro.

Las medias

La pretemporada se cerró con 91 tiros a portería en los ocho partidos que ha disputado la escuadra albinegra este verano, con una media de 11,3 por encuentro disputado. Los duelos con más tiros al marco contrario fueron ante el Queens Park Rangers (18), Albacete (13), y Southampton y Levante (12).

De esos 91 tiros a portería 16 acabaron en gol, llevándose la palma el QPR que encajó media docena de goles. En cambio, los rivales sólo fueron capaces de perforar cinco veces la portería del CD Castellón, siendo el Alavés Deportivo el que más goles le anotó en un partido: dos.

En la recta final de la retransmisión del Albacete-Castellón, el narrador del encuentro, Juanma Sevilla, sentenció intervención diciendo que «sin duda alguna, el CD Castellón ha sido el mejor rival de cuantos se ha enfrentado el Albacete esta pretemporada».

El inicio de la Liga

Estos registros explican el objetivo de los albinegros para la nueva temporada. En la pasada, fueron el tercer equipo que más goles marcó en toda la Liga, pero encajaron demasiados para aspirar a algo más que la permanencia. Después de los propósitos del verano, la competición comienza este sábado en Santander (17.00 horas). El Racing examinará la mejoría del nuevo Castellón de Plat.