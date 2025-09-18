El nuevo Yeremay regatea menos y mira más a la portería

Entre las múltiples tareas tácticas que ha preparado Antonio Hidalgo para que el Dépor crezca, una de ellas es crear un hábitat nuevo que acerque a Yeremay al área y que le convierta en un futbolista más completo. Un 10 más allá del regateador puro que asomó hace un año por Segunda. Una de las consecuencias, a la que también contribuyen las excesivas vigilancias de los defensas contrarias, es que el canario burla menos y mira más a la portería contraria. La pasada liga la acabó como el segundo regateador de la división de plata, seguido por el cordobesista Cristian Carracedo, y en este arranque de campeonato ha perdido ese trono en favor de futbolistas como Duk, Efe o Larrubia, pertenecientes a Leganés, Cádiz y Málaga.

Yeremay ha completado nueve regates en las cinco jornadas de Liga que ha disputado, en 430 minutos. Son algo menos de dos por partido. El canario cierra el top 10 de la competición, según Sofascore. Duk y Efe han conseguido 14; Larrubia 12; Kim, Olabarrieta y Carracedo, 11; Álex Calatrava 10; y Paulino, Dani Gómez y Manu Nieto, 9.

Este cambio también ha alumbrado a un futbolista que mira más que nunca a portería. De hecho, ya la pasada temporada se puso ese objetivo y acabó consiguiendo quince goles, que elevaron su caché e hicieron que múltiples equipos de Europa reparasen en él. Si en regates con éxito se encuentra entre los diez mejores, en disparos a puerta está entre los cinco que más lo intentan. Ha lanzado a meta en quince ocasiones, las mismas que Leo Baptistao. Han sido más insistentes Juan Otero (19), Latasa (17) y Jacobo González (16).

Hace un año Yeremay asombraba con un inicio de Liga que le catapultó a ser el mejor regateador de Europa. De hecho, en las siete primeras jornadas de la 2024-25, completó 35 con éxito, cinco por partido. Era entonces un escalón imposible para el resto de jugadores de las grandes ligas del Viejo Continente. En aquel momento, Lamine Yamal había completado 25 con un promedio de 2,9 por partido en liga. Vinicius había logrado un promedio de 2,3 efectivos en ocho partidos. En España, solo Chidera Ejuke, jugador del Sevilla, se acercaba al canario. Sumaba 18, su promedio era de 3,3 en 408 minutos. Había que irse fuera de España para encontrar a los mejores regateadores. Comparando entonces los datos de WhoScored y SofaScore, ahí se encontraba a Mohamed Kudus, del West Ham, con 3,7 regates por partido; Adama Traoré, del Everton, con 3,5; o Hugo Ekitike, del Frankfurt con 3,5. En Noruega, Aral Simsi tenía un compendio de 34 regates totales completados, y un promedio de 3,4 por partido. Ibrahim Maza, del Hertha, sumaba 25 y una estadística de 3,4 por encuentro.

Ainhoa conserva el trono

La deportivista fue también la reina del regate la pasada temporada en Liga F y esta temporada ha visto cómo Fran Alonso ha centrado un tanto su posición. Aun así, la blanquiazul sigue siendo la reina del engaño en la máxima categoría del fútbol español. Lleva 14 en 3 partidos, 4.67 por duelo. Le siguen Andrei Jacinto, Vicky López y Luany, con 12.

Vía: La Opinión A Coruña