El nuevo Real Zaragoza nace sin pilares: falta su columna vertebral

El fútbol moderno cada vez es más complicado porque los análisis para su valoración, interpretación y posterior ejecución cada vez son más sesudos y minuciosos. Pero hay principios que se pueden seguir explicando como se ha hecho toda la vida sin temor a equivocarse. Uno de ellos es que para que funcione un equipo debe tener una columna vertebral clara que sostenga al resto. Un portero, un defensa, un pivote y un delantero. Pues el Real Zaragoza se plantó en la primera jornada sin tener fichados al menos a tres de esos cuatro futbolistas. Un riesgo que salió caro en San Sebastián.

Además, esta circunstancia no es una interpretación, porque la ha reconocido el propio Gabi Fernández. El técnico, en la rueda de prensa previa al duelo en Anoeta, aseguró que todavía tiene que llegar un guardameta y se presupone que será con el rol de titular, un central y un centrocampista posicional. Adrián Rodríguez, que tuvo que debutar con menos de una semana de entrenamientos, no destacó ni para bien ni para mal ante la Real Sociedad B. Mucho tendrían que cambiar las cosas estas semanas para que no esté bajo los palos del Ibercaja Estadio el sábado ante el Andorra, pero la idea final, si el mercado ofrece esa posibilidad, es que deje su sitio en el once titular al portero que venga.

En la defensa, las cosas están como están, un despropósito que deriva de la mala suerte y de la falta de previsión de la dirección deportiva. La imagen que mejor refleja ese vodevil es la del Real Zaragoza jugando en la segunda parte en San Sebastián con una línea de cuatro formada por cuatro laterales. Aunque la primera intención del club era que llegaran dos centrales, opción que todavía no está descartada, el asunto se está poniendo tan peliagudo que con que llegara uno de garantías casi sería para darse con un canto en los dientes. Porque el zaguero que llegue no tiene que ser uno más. Visto el perfil de los centrales que ya hay en la plantilla, faltaría un líder, un mariscal que juegue más de 35 partidos y que al zaragocismo le venga su nombre cuando piense en la columna vertebral de su equipo.

En la lista de deseos, o más bien de necesidades, el siguiente puesto por cubrir que aparece es el de pivote. Tampoco ese fichaje, marcado como fundamental para Gabi, ha llegado a tiempo para el inicio de la competición oficial. Principalmente, porque el deseado por la dirección deportiva blanquilla, Paul Akouokou, no se ha decidido a venir por el momento a la capital aragonesa. Con la posible incorporación del africano prácticamente en vía muerta, el Real Zaragoza estudia otras posibilidades para conseguir un ancla que permita lanzar por delante a hombres de más recorrido como Francho Serrano o Guti.

Prisas

La última pata del banco de los que debieran ser los pilares zaragocista, el delantero referencia, se supone que sí que ya está en la plantilla, aunque no está muy claro quién es. Gabi se decantó en la primera jornada por Dani Gómez, aunque si los elegidos hubieran sido Soberón o Bazdar tampoco nadie se hubiera llevado las manos a la cabeza. Bien es cierto que, de las cuatro posiciones del esquema fijo, la delantera es la que más rotación admite sin que se desmorone el equipo, pero da la sensación de que este año los aragoneses tampoco van a contar con un ariete de los que garantizan 15 o 20 goles por temporada.

Tenía Txema Indias casi tres meses para construir la columna vertebral del nuevo Real Zaragoza y ahora, aunque todavía tiene tiempo, ya solo le quedan dos escasas semanas. Muchas complicaciones y limitaciones económicas se ha tenido que encontrar el director deportivo para que los aragoneses se hayan plantado en el estreno liguero sin las piezas básicas necesarias en cualquier equipo. Una decisión arriesgada que, sin embargo, habrá que esperar a valorar en septiembre con otra perspectiva a la actual y sabiendo ya los nombres que han llegado a última hora. Pero, como también se dice en el fútbol, los puntos de la jornada 1 valen igual que los de la 42. Y es difícil sumar algo si todavía no tienes esqueleto.