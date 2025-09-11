El nuevo destino de Manolo Jiménez: entrenará a uno de los 'grandes' de Grecia

Manolo Jiménez es desde ayer miércoles nuevo entrenador del Aris de Salónica de la Superliga griega. El técnico sevillano, que dirigió al Real Zaragoza desde principios de enero de 2012 hasta junio de 2013, el último que lo ha entrenado en Primera, coge los mandos de uno de los históricos de la Liga griega, uno de los cinco clubs más grandes y con más afición en este país y que ha disputado la Conference League en esta temporada. En el palmarés del Aris figuran tres Ligas el país heleno.

Manolo Jiménez releva en el cargo a Marinos Ouzounidis tras solo dos jornadas de la Superliga 2025/26, con una victoria y una derrota, y después de caer en la previa de la Conference League contra el Araz PFK de Azerbaiyán. Firma hasta final de la presente temporada en un equipo donde va a contar con varios españoles, como Loren Morón, Monchu, Carles Pérez, ahora de baja, además del exzaragocista Álvaro Tejero, mientras que Rubén Reyes es el director deportivo del club tras salir del Getafe en mayo pasado. Además, el Aris estuvo interesado en fichar al principio del verano a Dani Gómez, pero no alcanzaba la petición zaragocista de traspaso, aunque sí trasladó de modo formal su interés al delantero.

Jesús Calderón, como segundo y habitual con Jiménez (ambos estuvieron también en el Zaragoza) Dmytro Chygrysnkyi, Pablo Arranz y Jacobo Sanz componen su cuerpo técnico en Grecia, donde hasta ahora el entrenador de Arahal había dirigido hasta en tres etapas diferentes al AEK de Atenas, con el que logró una Liga (2018) y una Copa (2011). Su anterior equipo fue el curso pasado el Apoel de Nicosia chipriota, donde estuvo seis meses tras su paso por el Cerro Porteño de Paraguay.

En España, donde empezó como entrenador en el Sevilla, primero en el filial y luego en el primer equipo, llegó al Zaragoza en el último día de diciembre de 2011 logrando una salvación histórica de un equipo que cogió como colista en la 11-12 para luego bajar en la temporada 12-13 para marcharse de ahí al Rayyan de Catar y para que Las Palmas en la 18-19 sea su último equipo en el fútbol español.