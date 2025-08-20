El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón

Dos temporadas atrás, mediado el curso del ascenso a Segunda División, el CD Castellón no consiguió renovar a Jeremy de León. El joven internacional por Puerto Rico rechazó durante meses las ofertas albinegras y finalmente, en el mercado invernal, se consumó su traspaso al Real Madrid, para jugar en el filial.

Desde que se marchó, las lesiones han lastrado el vuelo de Jeremy de León. En especial en la pasada campaña, donde fue operado de los dos hombros y apenas pudo jugar (cuatro partidos en Primera RFEF, que se suman a los ocho en su primera media temporada en el RM Castilla).

Nueva oportunidad

Este miércoles se ha hecho oficial. El Hércules ha incorporado a su plantilla para esta temporada en calidad de cedido al extremo puertorriqueño del Real Madrid, Jeremy de León.

El extremo, que ahora tiene 21 años, fue formado en el Castellón, es internacional con Puerto Rico y ha defendido ya la camiseta de su selección absoluta, donde es considerado uno de los jóvenes talentos llamados a liderar el futuro del fútbol de su país. El club alicantino define a su extremo como un jugador con "gran proyección y experiencia" en la Primera Federación (tercera categoría del fútbol nacional) con el Real Madrid Castilla y Castellón.

"Se trata de un extremo rápido, desequilibrante y con capacidad de desborde, que puede actuar en ambas bandas y que destaca por su verticalidad y determinación en el uno contra uno", añade la entidad alicantina.

Jeremy de León es el décimo fichaje del conjunto alicantino para esta temporada, en la que el objetivo del Hércules será pelear por el ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División). Jeremy se reencontrará con Rubén Torrecilla, ex entrenador en el Castellón.