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El nuevo antojo de Neymar: un reloj de un millón de dólares en plena Copa del Mundo

El '10' de la Verdeamarela aprovechó su estancia en Estados Unidos para sumar una joya más a su colección

El nuevo antojo de Neymar: un reloj de un millón de dólares en plena Copa del Mundo

El nuevo antojo de Neymar: un reloj de un millón de dólares en plena Copa del Mundo / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

Neymar Jr., en plena disputa de la Copa del Mundo 2026, dedicó su tiempo libre tras el debut de Brasil frente a Escocia a una de sus grandes pasiones fuera del campo: la alta relojería.

El atacante visitó la boutique de Jacob & Co., una de las firmas más exclusivas del sector, donde adquirió un reloj valorado en aproximadamente un millón de dólares.

Una colección que no deja de crecer

El brasileño es un reconocido aficionado a los accesorios de lujo y posee una colección privada que incluye piezas de marcas de renombre internacional. A lo largo de su carrera, ha reunido relojes que alcanzan cifras millonarias, reflejo de su gusto por los objetos exclusivos y de su estilo ostentoso fuera del terreno de juego.

Es habitual que Neymar comparta estas adquisiciones con sus seguidores, ya sea en redes sociales o en apariciones públicas, donde suele presumir sus nuevas joyas.

Su visita no pasó desapercibida. La propia firma difundió imágenes y un vídeo del momento en el que Neymar seleccionaba su nueva pieza junto al propietario de la marca. El material se volvió viral en cuestión de horas, alimentando la conversación sobre el último lujo del jugador.

De vuelta al objetivo mundialista

Tras cumplir este capricho, Neymar regresó a la concentración con la mente puesta en el siguiente compromiso de Brasil en el torneo.

Neymar luciendo su nuevo reloj

Neymar luciendo su nuevo reloj / Archivo

El atacante ya tuvo sus primeros minutos en la justa mundialista y busca mantener protagonismo en la siguiente ronda. El combinado sudamericano se prepara para enfrentar a Japón en los dieciseisavos de final, un duelo programado para el próximo lunes.

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El gran objetivo del '10' es liderar el camino para romper la sequía de 24 años sin que la Verdeamarela levante un título mundial.

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