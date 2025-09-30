El nuevo Abegondo, la "declaración de intenciones" de un Deportivo que "sueña en grande"

Si hay un símbolo que resuma y ejemplifique el Deportivo que pretende impulsar Abanca desde que está al frente de la gestión, es el nuevo Abegondo. Raíces, innovación, futuro e historia son los ejes del proyecto que marcha y que viene y que vivió un día grande en la puesta de largo de la reforma de la ciudad deportiva del club coruñés, que empezó en 2003 y que en torno a 2025 vivirá una refundación. "Esta es la obra más importante del club en el siglo XXI, y no es únicamente una infraestructura; es una declaración de intenciones", apuntó este martes Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, quien ejercicio ayer de anfitrión en un acto que pobló la grada, en el que hubo muchas autoridades de la sociedad coruñesa y gallega y, sobre todo muchos jugadores.

Fue el gesto palpable de un nuevo Abegondo en el que el Dépor invertirá 40 millones, que espera acabar en el verano de 2027 y que sustenta en dos ejes (los dos edificios principales) y un discurso en el que la cantera debe transitar al primer equipo (su edificio estará al fondo de la instalación) y en el que se eleva el trato al Dépor Abanca. Dos edificios, ocho campos, tres para la cantera, uno para el equipo femenino y otros tres para el primero masculino y el Fabril. El proyecto en el que llevan trabajan dos años y que le espera, al menos, otro tanto, se ha realizado de la mano de Populous, una empresa que ha trabajado en todo el mundo en instalaciones deportivas y de entretenimiento, como "el estadio de los Yankees o del Tottenham o el distrito de ocio del Manchester City", según Jorge Betancor, responsable de la empresa en España.

Escotet considera este nuevo Abegondo "un motor de cambio" y "una casa abierta a la comunidad", al deportivismo. Quiso honrar y recordar que es un proyecto que "no ha nacido en un despacho", sino en "las historias familiares, en las peñas y en cada niño y niña que sueña con vestir la camiseta blanquiazul".

Ha sido un camino arduo que recordó el consejero delejado del club, Massimo Benassi, desde aquellas primeras conversaciones con Juan Carlos Escotet y con Michelle Clemente en las que edificar un nuevo Abegondo era la prioridad, porque había que levantar una casa que estuviese a la altura del club y de su gente y que dejase atrás el "famoso caminito de barro" que atravesaba la instalación en uno de sus perímetros y que hoy ya es historia.

Todo lo construido lo disfrutan ya jugadores como Elena Vázquez, Eva Dios, Dani Barcia o Yeremay, quien se arrancó con unas palabras "en galego" en una conversación con Rodrigo Vázquez, presentador y conductor del acto, deportivista confeso. El acebo y esa semilla que se plantaron este martes cerraron el acto, pero queda mucho. En nada la maquinaria volverá a ponerse en marcha para construir la grada entre el campo 2 y 3 que albergará a 600 espectadores, el edificio de mantenimiento y esa instalación estrella que dará cabida al primer equipo y al Fabril.

