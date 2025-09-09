Las nuevas opciones de Iván Ania: Bri, Dalisson y Rubén Alves, listos para el salto

El Córdoba CF ya deja atrás los ecos de su primera victoria del curso frente al Castellón y centra la mirada en el próximo reto: la visita al Andorra en el Nou Estadi Encamp, el domingo a las 14.00 horas. La cita llega en un momento en el que Iván Ania pretende reafirmar las sensaciones positivas de las dos últimas semanas, precisamente cuando menos ha tocado el once de inicio. Eso sí, aparecen nuevas alternativas que abren el abanico de opciones del técnico: Rubén Alves, Dalisson de Almeida y Diego Bri, tres futbolistas llamados a ser determinantes esta temporada, que han dejado atrás sus problemas físicos y comienzan a reclamar protagonismo.

El caso de Alves, con cautela

Y es que los tres efectivos ya suman prácticamente dos semanas trabajando con relativa normalidad junto al grupo, tras un arranque de temporada marcado por las molestias musculares. En el caso del central, como ya deslizó Ania, la situación es algo más enrevesada… «Lleva muchas lesiones consecutivas en una zona muy similar. No está cómodo. No puede tener una continuidad en entrenamientos y partidos. Tendremos que ver cómo solucionar esa situación. Estará parado hasta que realmente esté bien físicamente y se encuentre con la confianza suficiente», confirmó el asturiano tras la lesión del zaguero a los 45 minutos del cruce en Gijón, por lo que su entrada en los planes del equipo se abordará con especial cautela.

Porque se esperan los servicios del hispano-brasileño en defensa, pese a la mejoría reciente. Entre remendones y futbolistas a pie cambiado se anda armando la retaguardia, precisamente, que en el perfil zurdo del eje ha optado por colocar últimamente a Xavi Sintes, en detrimento de un Álex Martín que ha perdido peso. Sin embargo, cuando Alves ha estado disponible, ha sido intocable. El central llegó en el pasado mercado invernal como cedido procedente del Tenerife, aunque su buen rendimiento -prácticamente inmediato- pronto lo catapultó al once. Cierto es que esa media campaña estuvo marcada por alguna que otra molestia muscular, aunque su aportación en la primera línea fue indudable, con nueve titularidades y dos goles como saldo.

Tanto así que el Córdoba CF, tras el descenso del cuadro chicharrero -que lo había firmado un año antes hasta 2027- movió ficha para hacerse con los servicios del de Belford Roxo en propiedad, firmándolo hasta 2028.

Dalisson, la sensación de pretemporada

Una de las grandes apuestas de la comisión deportiva blanquiverde también vuelve a escena y espera poder sellar su debut esta semana: Dalisson de Almeida. Y es que el futbolista de Maceió fue uno de los nombres propios durante los primeros pasos de la pasada precampaña blanquiverde, aunque una lesión durante el transcurso del stage en la localidad valenciana de Oliva, en la que el bloque de Iván Ania ultimó su preparatoria, lo ha mantenido en el dique seco durante este primer arreón de Liga. Hasta su paso por la enfermería estaba siendo una de las piezas destacadas y su aportación, dada su versatilidad para actuar en labores de interior, como extremo, enganche o incluso haciendo de falso 9, abre un interesante abanico de opciones a la disposición del cuerpo técnico califal.

Ya en verano deslumbró con su buen juego entre líneas, el mismo que le hizo brillar hace tan solo un curso en el Pontevedra, al que encabezó en su ascenso a Primera Federación, con once goles y un papel destacado durante la 2024-2025.

Diego Bri, mucha expectación

El tercer nombre propio es Diego Bri. Las molestias musculares también han privado al ilicitano de entrar en los planes del equipo en lo que va de Liga, aunque la expectación en torno a su figura es máxima. Cedido procedente del Atlético de Madrid, el ex del Elche es una de las joyas de la cantera colchonera, que este curso ha dado su primer salto al fútbol profesional en una operación de préstamo que, según confirmó la cúpula directiva del club en la propia presentación del atacante en El Arcángel, recoge una opción de compra que pretende ser ejecutada.

Su regreso a escena aumenta la competencia en ambos perfiles del ataque, concretamente en una banda derecha en la que Christian Carracedo no está logrando afinar del todo por el momento. Zurdo, aunque más incisivo a pierna cambiada, Bri podría ser una solución paulatinamente, por lo que tampoco se antoja descabellado que, si bien con una breve adaptación inicial, su nombre desfile por los onces iniciales a corto plazo. O que al menos reabra el debate por la titularidad en el perfil derecho del frente ofensivo.