La nueva vida de Luis Rubiales: "Es momento de volver"

Luis Rubiales vuelve a escena. Tras mantenerse cerca de dos años alejado del foco, el antiguo presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha publicado un vídeo en sus redes sociales anunciando la apertura de sus nuevas cuentas: @LuisRubiales_17 en 'X' y @luisrubiales17 en Instagram.

"Después de casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver. Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que carezcan de rigor. Trataré de hacerlo con respeto y constructivamente. Abrazos", explicó el canario.

'Matar a Rubiales'

Este 'regreso' de Rubiales se produce tan solo unos días antes de la publicación de su nuevo libro. Bajo el título 'Matar a Rubiales', la editorial andaluza 'Última línea' lanzará la obra. Más de 500 páginas en las que el expresidente describe su versión del caso con Jenni Hermoso, tras el beso no consentido en plena celebración del Mundial 2023. Rubiales recibió una multa de 10.800 euros, además de tener prohibido acercarse a menos de 200 metros de la futbolista.