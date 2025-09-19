Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Nueva llamada de la sub 17 para Antía Veiga

La selección española sub 17 ha vuelto a citar a la guardameta deportivista Antía Veiga para una concentración entre los días 22 y 24 de septiembre, previa a la lista del Mundial sub 17 que tendrá lugar entre el 7 de octubre y el 8 de noviembre en Marruecos.

Vía: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas