Novedades en la Ciudad Deportiva del Castellón

Mientras el primer equipo del CD Castellón entrena en la nueva Ciudad Deportiva de Borriol, sigue escuchándose el ruido del motor de los camiones que trabajan a destajo. Las obras de las nuevas instalaciones del club albinegro van cumpliendo sus plazos previstos y la imagen del entorno mejora prácticamente día a día.

El césped ha mejorar considerablemente y el primer equipo de Johan Plat ya trabaja con asiduidad allí.