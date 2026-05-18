El fútbol volvió a respirar calle este fin de semana en Barcelona. Nou Barris se convirtió en el epicentro del street football con la segunda clasificatoria de Red Bull Rey del Barrio, el torneo que reivindica la esencia más pura del fútbol de barrio: creatividad, descaro y espectáculo sobre el asfalto.

Las Pistas Polideportivas Municipales Antoni Gelabert acogieron una jornada frenética marcada por los caños, las bicicletas, los golazos y un ambiente espectacular alrededor de la pista. En un formato “Rey de la Pista”, sin porteros y con partidos rápidos de cinco minutos o a dos goles, cada acción podía decidir el destino de los equipos.

Los grandes triunfadores del día fueron Peloteros El Bruc y La Sagrera Cafetera, que consiguieron el billete para la Final Nacional de Bilbao tras imponerse en una clasificatoria cargada de intensidad. Peloteros El Bruc destacó por su regularidad durante toda la competición, siendo el equipo con más victorias acumuladas. La Sagrera Cafetera, por su parte, terminó coronándose como rey de la pista después de una remontada final espectacular que levantó al público de Nou Barris.

Nou Barris se rinde al fútbol callejero: así fue la clasificatoria de Red Bull Rey del Barrio en Barcelona / Red Bull

Hasta 32 equipos participaron en una cita donde el fútbol callejero volvió a demostrar que sigue siendo territorio de imaginación y personalidad. El público respondió desde el primer minuto, convirtiendo cada eliminatoria en una pequeña final y empujando a los jugadores en cada jugada decisiva.

Pero Red Bull Rey del Barrio volvió a ir mucho más allá del fútbol. La cultura urbana fue protagonista durante toda la jornada y Las Ninyas del Corro pusieron la banda sonora a un evento que mezcló deporte, música y barrio en un mismo escenario. Además, la pista diseñada por el artista Playincolors junto a Can Safari transformó el espacio en una auténtica declaración visual de street football y cultura urbana.

Con esta segunda clasificatoria ya completada, la competición pone rumbo a Bilbao, donde los próximos 28 y 29 de mayo se celebrará la última clasificatoria y la gran Final Nacional en Errekalde. Allí aparecerán los mejores equipos del circuito en busca del título definitivo junto a Nico Williams, embajador del torneo y uno de los grandes referentes actuales del fútbol nacido en la calle.

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Red Bull Rey del Barrio sigue consolidándose como mucho más que un torneo: una celebración del fútbol entendido como identidad, creatividad y expresión cultural en las pistas de barrio.