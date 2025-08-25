Las notas de los jugadores del Málaga CF frente a la Real Sociedad B

Rafa Rodríguez rescató tres puntos para el Málaga CF en un partido muy plano. Dispuso el equipo de buenos momentos, pero no todas las lecturas del encuentro deben ser positivas. La chilena magistral ha dado mucho aire. Ponemos nota, uno a uno, a los futbolistas malaguistas:

Alfonso Herrero (6) La primera portería a cero del curso. Poco trabajo, pero cumplió.

Carlos Puga (7) Un filón por la banda derecha. De los mejores del partido. Se lo dejó todo para crear en ataque y tapar en defensa.

Álex Pastor (7) El mejor central del equipo ahora mismo. Absoluta jerarquía. Firme en el corte. Bien en cambios de orientación, aunque algo lento a veces para sacar el balón.

Javi Montero (6) Mejoró con el paso de los minutos. Perdió algún duelo físico. Tiene cosas para ser el líder en el césped.

Víctor García (6) Errático en los centros, aunque valiente para sacar al equipo.

Izan Merino (6) Se sobrecargó muy rápido con una amarilla innecesaria. Estuvo bien con el balón.

Carlos Dotor (6) Generó con disparos, pura vocación ofensiva. Bajó el ritmo en el timón tras el descanso.

David Larrubia (6) A excepción de alguna jugada, poco peligro. Poco acierto para decidir.

Joaquín Muñoz (6) Cuchillo constante en la primera mitad y se apagó. Mandó un balón al larguero.

Dani Lorenzo (5) Desdibujado. Oportunidad perdida como titular, cambiado al descanso. El centrocampista más adelantado y muy fuera de ritmo y precisión.

Adrián Niño (5) Trabajador en la presión, sin fortuna para decidir. Lejos del gol ante la Real Sociedad B.

Suplentes

Chupete (6) Su entrada dio aire en la presión, no sacrificó esfuerzos, aunque no dispuso de ocasiones de peligro.

Julen Lobete (6) Mejor como rematador que como extremo. Sigue necesitando mejorar la toma de decisiones en la fase final del campo.

Juanpe (6) Buenos minutos en su estreno liguero. Bien delante y atrás.

Aarón Ochoa (6) Quiso el balón y propuso con criterio, es más de lo que había.