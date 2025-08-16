Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Eibar
El Málaga CF empató en el debut liguero ante el Eibar, con gol de Adrián Niño, en un partido atascado y con la falta de ritmo habitual de las primeras jornadas
Manuel García
El Málaga CF empezó el curso con un empate en casa frente al Eibar. Le costó tener continuidad al equipo de Pellicer en un partido sin ritmo y atascado. Adrián Niño hizo el gol blanquiazul. Ponermos nota, uno a uno, a los futbolistas malaguistas:
Alfonso Herrero (6)
Partido correcto. No pudo hacer mucho en el gol del Eibar. Hizo alguna buena intervención en la segunda parte.
Carlos Puga (5)
Acelerado. Generó desequilibrio en alguna acción. Sustituido al descanso.
Álex Pastor (6)
Sólido. Buen partido del zaguero. La amarilla la condicionó. Atento.
Javi Montero (5)
Nervioso en algunas fases del partido. Firme en tareas defensivas. Impreciso en los envíos en largo. Terminó 'tieso'
Víctor García (5)
Ofensivo. Muchas presencia ofensiva. Impreciso en los centros.
Luismi (5)
Lesionado. Empezó bien el partido, pero un golpe fortuito le mandó al hospital a los 20 minutos.
Izan Merino (7)
Todocampista. Bien con y sin balón. Abarcó mucho terreno. Acabó totalmente agotado. No paró de correr.
Carlos Dotor (5)
Intermitente. Perdió participación con el cambio de posición tras la lesión de Luismi. Se le vio poco con el balón en los pies.
David Larrubia (7)
Atrevido. Fue de menos a más en el partido. Creció en la segunda mitad.
Julen Lobete (5)
Sin suerte. Se movió bien, le faltó el pase definitivo. Generó con su movilidad.
Adrián Niño (8)
El mejor en las filas blanquiazules. Hombre gol. Estuvo en el sitio indicado, en el momento indicado para hacer un buen gol y rescatar un punto. Estreno goleador en su debut oficial. Se lo dejó todo en la presión y acabó fundido.
Suplentes
Dani Lorenzo (6)
Se movió bien entre líneas. Retuvo demasiado el balón en algún ataque.
Diego Murillo (5)
Correcto en labores defensivas. Bien por alto.
Joaquín Muñoz (6)
Generó dificultades al rival por la izquierda. Rápido e incisivo.
Chupete (6)
Su entrada dio otro aire al ataque al jugar con dos puntas. Tuvo un cabezazo que se le marchó desviado.
Dani Sánchez (5)
Entró en el tramo final. Sin tiempo para mucho. Puso un buen centro que pudo acabar en el gol de la victoria.
Rafa Rodríguez (SC)
Sin tiempo.
