Segunda División
Las notas individuales del Dépor ante el Huesca: Mella brilla en el uno por uno
El de Espasande fue el MVP del duelo
Xane Silveira
El Deportivo venció al Huesca con holgura en un brillante primer tiempo y una sólida segunda mitad para confirmar el triunfo.
Germán Parreño (7): Clave de nuevo con los pies, esta vez en largo para conectar una y otra vez con Mulattieri
Ximo Navarro (7): Sobrellevó las molestias y volvió a ser un seguro defensivo en la línea de tres defensas.
Loureiro (8): Mariscal de la zaga, se atrevió a saltar alto y estuvo pendiente de cualquier balón largo.
Dani Barcia (7): Partido plácido en el que pudo sacar a lucir su pie en corto y largo. El equipo ha mejorado en salida de atrás.
Quagliata (7): Intensidad sin balón y velocidad para la banda zurda. Se ha ganado el sitio y la continuidad.
David Mella (9): Ha recuperado la sonrisa a tiempo para marcharse al Mundial sub 20 en todo lo alto. Ha encontrado un lugar ideal en el carril diestro para sorprender gracias a su velocidad, que le hace diferencial llegando desde atrás. Anotó un doblete para confirmar el excelente primer tiempo blanquiazul. Ahora a Hidalgo le tocará rascarse la cabeza para encontrarle un sustituto en un esquema que parece venirle perfecto, con la protección de Ximo y un socio ideal como Luismi para combinar en corto.
Villares (8): Clase maestra de posicionamiento para robar y jerarquizar el centro del campo
Mario Soriano (8): Se juega al ritmo que decide. Hidalgo se permitió sustituirle en otra brillante actuación.
Luismi (8): Una asistencia más para el registro. Ha encontrado su espacio ideal, hoy jugando más centrado.
Yeremay (7): Creció con el partido. Osado con balón. Dejó detalles y se quedó cerca de su gol. Lo necesita.
Mulattieri (8): Regaló el primero y participó en los dos siguientes de una manera u otra.
Entraron en el Deportivo al descanso
Eddahchorui (8): Anotó otra vez saliendo desde el banquillo y es el máximo anotador de la categoría.
Stoichkov (7): Se adaptó bien al rol y asistió en el cuarto.
Patiño (5): Poco impacto en un partido ya cerrado.
Escudero (5): Cumplió en un tramo sin demasiada exigencia.
Lucas Noubi (5): Ingresó en los minutos finales.
Vía: La Opinión A Coruña
- Newcastle - FC Barcelona, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo: previa y alineaciones
- Son los mejores a los que me he enfrentado en este deporte
- Graves acusaciones contra el Madrid: 'Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça
- Cara y cruz para el Barça con Cubarsí y Lamine Yamal
- El 'niño prodigio' de 15 años que viaja a Newcastle
- El once de las dudas
- El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc