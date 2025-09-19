Las notas individuales del Dépor ante el Huesca: Mella brilla en el uno por uno

El Deportivo venció al Huesca con holgura en un brillante primer tiempo y una sólida segunda mitad para confirmar el triunfo.

Germán Parreño (7): Clave de nuevo con los pies, esta vez en largo para conectar una y otra vez con Mulattieri

Ximo Navarro (7): Sobrellevó las molestias y volvió a ser un seguro defensivo en la línea de tres defensas.

Loureiro (8): Mariscal de la zaga, se atrevió a saltar alto y estuvo pendiente de cualquier balón largo.

Dani Barcia (7): Partido plácido en el que pudo sacar a lucir su pie en corto y largo. El equipo ha mejorado en salida de atrás.

Quagliata (7): Intensidad sin balón y velocidad para la banda zurda. Se ha ganado el sitio y la continuidad.

David Mella (9): Ha recuperado la sonrisa a tiempo para marcharse al Mundial sub 20 en todo lo alto. Ha encontrado un lugar ideal en el carril diestro para sorprender gracias a su velocidad, que le hace diferencial llegando desde atrás. Anotó un doblete para confirmar el excelente primer tiempo blanquiazul. Ahora a Hidalgo le tocará rascarse la cabeza para encontrarle un sustituto en un esquema que parece venirle perfecto, con la protección de Ximo y un socio ideal como Luismi para combinar en corto.

Villares (8): Clase maestra de posicionamiento para robar y jerarquizar el centro del campo

Mario Soriano (8): Se juega al ritmo que decide. Hidalgo se permitió sustituirle en otra brillante actuación.

Luismi (8): Una asistencia más para el registro. Ha encontrado su espacio ideal, hoy jugando más centrado.

Yeremay (7): Creció con el partido. Osado con balón. Dejó detalles y se quedó cerca de su gol. Lo necesita.

Mulattieri (8): Regaló el primero y participó en los dos siguientes de una manera u otra.

Entraron en el Deportivo al descanso

Eddahchorui (8): Anotó otra vez saliendo desde el banquillo y es el máximo anotador de la categoría.

Stoichkov (7): Se adaptó bien al rol y asistió en el cuarto.

Patiño (5): Poco impacto en un partido ya cerrado.

Escudero (5): Cumplió en un tramo sin demasiada exigencia.

Lucas Noubi (5): Ingresó en los minutos finales.

Vía: La Opinión A Coruña