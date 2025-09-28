Uno a uno
Dos notables en un equipo plano y sin alma, el Córdoba CF en Anoeta
Íker Álvarez volvió a ser el mejor y Dalisson ejerció de reactivo de un equipo que apenas dio señales de vida ante un filial recién ascendido
Ignacio Luque
ÍKER ÁLVAREZ (8)
Penalti y más
Las dudas del gol de la Real quedan despejadas con el penalti parado y otras intervenciones notables.
CARLOS ISAAC (3)
Flojo
Su banda fue una autopista en la primera parte. Autopista en la que Agote, y otros, hicieron lo que quisieron.
FOMEYEM (5)
Salvable
Su físico despeja las dudas que genera su estética, algo más tosca que otros, pero efectiva.
RUBÉN ALVES (4)
Físico
Transmitió muchas dudas físicas, tanto en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo como en desplazamientos.
VILARRASA (4)
Le falta
Sigue transmitiendo que aún le falta alguna semana más para llegar a un punto normal. Pero no tiene alternativa.
ISMA RUIZ (4)
A más
Sus mejores momentos fueron con la aparición de Dalisson y el refresco de Requena. Demasiado poco.
PEDRO ORTIZ (3)
Desaparecido
Si en ataque apenas se le vio, en las ayudas, aún menos. Partido en el que pasó desapercibido.
JAN SALAS (3)
Nada
Requena y él llegaron por la marcha de Álex Sala y, por ahora, no se atisba un relevo al jugador del Lecce.
CARRACEDO (4)
Algo más
Fue el líder el año pasado del ataque del equipo. Hoy por hoy está lejos de ser aquel jugador.
KEVIN MEDINA (3)
Detallitos
Un par de cositas, casi sin merecimiento de mención, y pare usted de contar. Hace falta muchísimo más.
SERGI GUARDIOLA (3)
Goles
A un delantero se le juzga por los tantos que marca y él sigue a cero. El tanto en contra, anécdota.
THEO (5) Sin suerte.
REQUENA (5) Serio.
DALISSON (7) Reactivo.
ADRI (5) Merece más.
BRI (-) Poco tiempo
Vía: Diario Córdoba
