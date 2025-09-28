Dos notables en un equipo plano y sin alma, el Córdoba CF en Anoeta

ÍKER ÁLVAREZ (8)

Penalti y más

Las dudas del gol de la Real quedan despejadas con el penalti parado y otras intervenciones notables.

CARLOS ISAAC (3)

Flojo

Su banda fue una autopista en la primera parte. Autopista en la que Agote, y otros, hicieron lo que quisieron.

FOMEYEM (5)

Salvable

Su físico despeja las dudas que genera su estética, algo más tosca que otros, pero efectiva.

RUBÉN ALVES (4)

Físico

Transmitió muchas dudas físicas, tanto en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo como en desplazamientos.

VILARRASA (4)

Le falta

Sigue transmitiendo que aún le falta alguna semana más para llegar a un punto normal. Pero no tiene alternativa.

ISMA RUIZ (4)

A más

Sus mejores momentos fueron con la aparición de Dalisson y el refresco de Requena. Demasiado poco.

PEDRO ORTIZ (3)

Desaparecido

Si en ataque apenas se le vio, en las ayudas, aún menos. Partido en el que pasó desapercibido.

JAN SALAS (3)

Nada

Requena y él llegaron por la marcha de Álex Sala y, por ahora, no se atisba un relevo al jugador del Lecce.

CARRACEDO (4)

Algo más

Fue el líder el año pasado del ataque del equipo. Hoy por hoy está lejos de ser aquel jugador.

KEVIN MEDINA (3)

Detallitos

Un par de cositas, casi sin merecimiento de mención, y pare usted de contar. Hace falta muchísimo más.

SERGI GUARDIOLA (3)

Goles

A un delantero se le juzga por los tantos que marca y él sigue a cero. El tanto en contra, anécdota.

THEO (5) Sin suerte.

REQUENA (5) Serio.

DALISSON (7) Reactivo.

ADRI (5) Merece más.

BRI (-) Poco tiempo

Vía: Diario Córdoba