Los nombres del día en el mercado del CD Castellón

Como todos los clubs del fútbol profesional, el CD Castellón está compatibilizando el inicio de la competición con las últimas semanas del mercado estival de fichajes. Con la intención vigente de reforzar la plantilla en las curvas finales de agosto, el club albinegro está avanzando también en movimientos de salida, tanto en el filial como en el primer equipo.

Dos cesiones confirmadas

En cuando al filial de Pablo Hernández, que esta temporada se estrena en Segunda RFEF, este miércoles se hicieron oficiales dos salidas, ambas en calidad de préstamo.

El más conocido es Santi Borikó, que el año pasado tuvo minutos con el primer equipo. En concreto, el defensa jugó cuatro partidos de Liga con los mayores (Cartagena en el SkyFi Castalia y Deportivo, Cádiz y Granada fuera). Además, fue pieza importante en el ascenso del filial. Santi Borikó, natural de Sant Joan d’Espí (Barcelona) y con 22 años, se marcha cedido al Arenas de Getxo, de Primera RFEF.

También se va del filial albinegro, el centrocampista Manu Vila, cedido al Tudelano, en este caso de Segunda RFEF. El futbolista llegó al CD Castellón el pasado invierno para sumarse a la disciplina del Juvenil ‘A’ procedente de la cantera del FC Barcelona, anotando dos goles y llegando a debutar con el filial albinegro en Tercera Federación.

El primer equipo

En cuanto al primer equipo, las últimas informaciones indican que Albert Lottin está cerca de marcharse cedido a la segunda división de Portugal. Así lo avanzó Ángel García Cazurreando, quien apuntó el Uniao de Leiria como posible destino del futbolista francés del CD Castellón.

Lottin se incorporó a la disciplina albinegra mediada la temporada 2023/24, procedente del fútbol griego.

El mediocentro (reconvertido últimamente a lateral derecho) avanzado el mes de febrero y ocupó una ficha libre. Firmó por el club orellut después de pasar unos días a prueba. Procedía del Panachaiki de la segunda división griega. En su juventud, Girondins de Bordeaux y Utrecht habían sido sus otros equipos.

Disputó 11 partidos en Primera RFEF y marcó un gol (en Murcia), en la antesala del ascenso. El curso pasado, en Segunda, jugó 15 partidos y anotó otro tanto.

Más cesiones

Además de Lottin, otros dos jugadores albinegros podrían salir a préstamo antes del cierre del mercado. Se trata del extremo Mamadou Traoré, de 23 años, y del centrocampista Gonzalo Pastor, de 19. Como Lottin, no fueron convocados en el primer partido de Liga ante el Racing de Santander.